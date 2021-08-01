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مبيعات أستون مارتن ترتفع بـ200%

منشور 01 آب / أغسطس 2021 - 09:03
مبيعات أستون مارتن ترتفع بـ200%
أستون مارتن
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يبدو أن مراهنة أستون مارتن على سيارتها DBX كان ناجحاً فقد حققت السيارات مبيعات كبيرة وارتفعت مبيعات الشركة بشكل ملحوظ.

يبدو أن مراهنة أستون مارتن على سيارتها DBX كان ناجحاً فقد حققت السيارات مبيعات كبيرة وارتفعت مبيعات الشركة بشكل ملحوظ.

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خلال النصف الأول من العام الجاري، باعت الشركة 2,901 سيارة، يعني ذلك زيادة بنسبة 224% عن النصف الأول من العام الماضي مقارنة بـ895 سيارة باعتها في نفس الفترة من عام 2020. جدير بالذكر أن مبيعات أستون مارتن بلغت 381 مليون دولار في النصف الأول، بزيادة أكثر من خمسة أضعاف عن العام الماضي، وقالت الشركة أن متوسط سعر سياراتها ارتفعت بنسبة 25% وبلغت 210,000 دولار.

قال رئيس أستون مارتن Lawrence Stroll في بيان “إن الطلب الذي نراه على سياراتنا الجديدة، وجودة الفريق الذي لدينا في المكان المناسب للتنفيذ، يمنحني ثقة كبيرة في استمرار نجاحنا” وأضاف “بسبب نجاح DBX أول سيارة دفع رباعي لدينا، فقد قمنا منذ ذلك الحين بتسليم سيارتين جديدتين، ومع خطط إطلاق المزيد من المنتجات المثيرة في المستقبل، فنحن في وضع جيد للنمو”.

كلمات دالة:أستون مارتن

Via SyndiGate.info


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