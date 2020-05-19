مبيعات السيارات الأوروبية تتراجع بـ 78.3 % في أبريل

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء تراجع مبيعات السيارات الأوروبية في ابريل نيسان إلى مستوى قياسي منخفض في أول شهر كامل في ظل القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا في أنحاء القارة.

وقال اتحاد صناعة السيارات الأوروبي إن تسجيلات سيارات الركوب الجديدة في ابريل نيسان انخفضت 78.3 بالمئة إلى 282 ألفا و182 سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

سجلت المبيعات تراجعات في خانة العشرات بجميع أسواق الاتحاد الأوروبي، ولاسيما إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا - التي عصفت بها الجائحة على نحو خاص - والتي شهدت انخفاضات بنسبة 97.6 بالمئة و97.3 بالمئة و96.5 بالمئة على الترتيب.

وهوت تسجيلات السيارات 61.1 بالمئة في ألمانيا و88.8 بالمئة في فرنسا.

تراجعت مبيعات مجموعة فولكسفاجن 75 بالمئة في ابريل نيسان ورينو ومجموعة بي.إس.ايه 79.5 بالمئة و82.4 بالمئة.

شملت انخفاضات ابريل نيسان العلامات الفاخرة أيضا، مثل بي.إم.دبليو التي تراجعت مبيعاتها 69.7 بالمئة ومنافستها دايملر التي تراجعت مبيعاتها 80.1 بالمئة.

بدأ كبار مصنعي السيارات الأوروبيين إعادة فتح المصانع واستئناف الإنتاج بشكل جزئي في مايو أيار لكن تدني الطلب دفع مُصنعين مثل فولكسفاجن إلى وقف إنتاج بعض الطرز.