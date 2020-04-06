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مبيعات السيارات البريطانية الجديدة تنخفض بـ 40 % بسبب "كورونا"

منشور 06 نيسان / أبريل 2020 - 08:34
مبيعات السيارات البريطانية الجديدة تنخفض بـ 40 % بسبب "كورونا"
تراجعت مبيعات السيارات في بريطانيا منذ أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في 2016
أبرز العناوين
بلغت المبيعات نحو 240 ألف وحدة، مسجلة أضعف أداء لشهر مارس آذار - وهو عادة من أعلى شهرين من حيث المبيعات خلال العام منذ 1999

أظهرت بيانات أولية أن تسجيل السيارات الجديدة في بريطانيا تراجع 40 بالمئة في مارس آذار مع تضرر الاقتصاد من فيروس كورونا الذي اضطر العديد من المشترين المحتملين للزوم منازلهم.

بلغت المبيعات نحو 240 ألف وحدة، مسجلة أضعف أداء لشهر مارس آذار - وهو عادة من أعلى شهرين من حيث المبيعات خلال العام منذ 1999.

وأمر رئيس الوزراء بوريس حونسون بوقف معظم الأنشطة الاقتصادية الشهر الماضي مع سعي حكومته لإبطاء انتشار فيروس كورونا. واستحوذ مارس آذار على نحو 20 بالمئة من إجمالي تسجيلات السيارات في 2019.

وتراجعت مبيعات السيارات في بريطانيا منذ أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في 2016. وتوقع اتحاد مصنعي السيارات وموزعيها في أحدث تقديراته المنشورة في يناير كانون الثاني انخفاض الطلب في العام بأكمله أكثر من 2.5 بالمئة إلى 2.25 مليون سيارة.

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Via SyndiGate.info


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