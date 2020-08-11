مبيعات السيارات بالصين ترتفع بنحو 16% في يوليو على أساس سنوي

ارتفعت مبيعات السيارات في الصين في يوليو تموز 16.4% على أساس سنوي، مسجلة رابع مكسب شهري على التوالي إذ تبتعد أكبر سوق للسيارات في العالم عن مستويات متدنية بلغتها خلال إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

وارتفعت المبيعات إلى 2.11 مليون سيارة في يوليو تموز لكنها تظل منخفضة 12.7% منذ بداية العام عند 12.37 مليون سيارة وفقا لبيانات مبيعات الجملة من اتحاد مصنعي السيارات في الصين.

ويتوقع الاتحاد أن تنخفض مبيعات السيارات بنحو 10% هذا العام إلا إذا حدثت موجة ثانية من الإصابات بالفيروس مما قد يعمق الانخفاض إلى نحو 20 بالمئة.

وفي إشارة مبشرة للعديد من شركات صناعة السيارات العالمية التي تستثمر بقوة في السيارات الكهربائية لسوق الصين، أنهت مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة 12 شهرا من الانخفاض لتقفز 19.3% إلى 98 ألف سيارة.

ويتوقع اتحاد مصنعي السيارات أن تبلغ مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة 1.1 مليون سيارة هذا العام، بانخفاض بنحو 11% على أساس سنوي.

تشمل فئة الطاقة الجديدة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجين القابلة لإعادة الشحن والعاملة بخلايا الوقود الهيدروجيني.

