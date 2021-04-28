مبيعات السيارات في الإمارات ترتفع 50% خلال رمضان

يشهد سوق السيارات في الإمارات زيادة ملحوظة في مبيعات السيارات من موديلات 2020 و2021 خلال شهر رمضان الحالي، بحسب مسؤولين بوكالات بيع سيارات في الدولة، الذين أكدوا اتجاه السوق لتحقيق زيادة بنسبة %50 في المبيعات خلال الشهر الفضيل، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وقالوا: إن الفئة الأولى من العروض الرمضانية التي تم طرحها خلال العام الحالي ركزت على خدمات القيمة المضافة مثل التسجيل والتأمين وتمديد فترات الضمان وعقود الصيانة المجانية، فيما ركزت الفئة الثانية على الحلول التمويلية لتخفيف الأعباء المالية على المشتري وتحفيزه على اتخاذ قرار الشراء من دون عقبات، لتشمل فائدة صفرية على المشتريات وتأجيل القسط الأول حتى 3 أشهر.

وأضافوا أن التركيز على عروض القيمة المضافة والحلول التمويلية مؤشر إيجابي يصب في صالح المشتري، ويؤكد ابتعاد السوق المحلية ووكلاء السيارات عن الدخول في سباق حول تخفيض أسعار السيارات، لاسيما في ظل مواجهتهم ظروفاً استثنائية مرتبطة بـ«كورونا».

عقود صيانة

وطرحت شركة الفطيم للسيارات ثلاثة عروض خلال شهر رمضان على سيارات «تويوتا»، والتي شملت تمويل السيارات من دون فوائد «فائدة صفرية» لمدة عامين أو تأجيل القسط الأول لمدة 90 يوماً، مع معدل فائدة 1.49% لمدة خمس سنوات، كما أتاحت عقود صيانة لمدة 4 سنوات أو 80 ألف كيلومتر مجاناً، مع تظليل النوافذ، وحماية ضد الصدأ لقدرة تحمل أكبر وحماية إضافية ضد الظروف المناخية القاسية.

من جانبها، طرحت شركة الماجد للسيارات عروضها الرمضانية على سيارات «كيا»، وشمل العرض خدمة التأمين المجاني للعام الأول، مع عقود صيانة مجانية لفترات تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.

إقبال ملحوظ

وقال محمد خضر، رئيس شركة الماجد للسيارات، موزع سيارات «كيا موتورز» في الإمارات، لـ «الاتحاد»: إن العروض الرمضانية على السيارات خلال العام الحالي تشهد إقبالاً ملحوظاً من العملاء، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة استئناف الحركة الاقتصادية.

ولفت إلى وجود مؤشرات قوية على استمرار تحسن مبيعات السيارات الجديدة في الدولة، لتتراوح نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بين 40% و50% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة تلبية الطلب المكبوت المتمثل في شريحة العملاء الذين أرجأوا قرار الشراء طوال الفترة الماضية.

وقال خضر: إن تداعيات جائحة «كوفيد - 19» ألقت بظلالها على قطاع السيارات عالمياً ومحلياً بصورة كبيرة، لكن العروض التحفيزية تسهم في تحريك السوق والتخفيف من حدتها.

منافسة صحية

وطرحت شركة «الرستماني التجارية» الوكيل المعتمد لبيع سيارات «سوزوكي» و«سيتروين» في الإمارات عرض التأمين والتسجيل المجاني، فضلاً عن اختيار إحدى الباقات السياحية والتي تشمل الإقامة في فنادق أو الاستمتاع بالمغامرات وأماكن الترفيهية داخل الدولة، مع تمديد فترات الضمان إلى 7 سنوات.

وقال كمال الشخشير، مدير التسويق في الشركة: إن سوق السيارات في الدولة يشهد زيادة ملحوظة في المبيعات السيارات من موديلات 2020 و2021 خلال شهر رمضان الحالي. وأضاف أن المؤشرات الأولية تؤكد نمو المبيعات بنسبة 50% خلال الشهر الفضيل، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

ونوه بأن العروض الرمضانية لهذا العام ركزت على خدمات القيمة المضافة مثل التسجيل والتأمين وتمديد فترات الضمان وعقود الصيانة المجانية، كما تضمنت العديد من الحلول التمويلية لتخفيف الأعباء المالية على المشتري وتحفيزه على اتخاذ قرار الشراء من دون عقبات.

وأشار إلى أن التركيز على عروض القيمة المضافة والحلول التمويلية مؤشر إيجابي يصب في صالح المشتري، ويؤكد ابتعاد السوق المحلية ووكلاء السيارات عن الدخول في سباق حول تخفيض أسعار السيارات، لاسيما في ظل مواجهتهم ظروفاً استثنائية مرتبطة بـ«كورونا».

وأوضح أن مخزون عام 2020 من السيارات أوشك على النفاد، كما أن مخزون الشركة من موديلات 2021 يتناسب مع مستويات الطلب، ومن ثم لا تجد الشركة نفسها مضطرة إلى إجراء تخفيضات كبيرة من شأنها التأثير على الأداء الفني بشكل عام.

تخفيضات نقدية



وأعلنت المشروعات التجارية - هوندا، عن عروض تشمل تخفيضات نقدية أو باقات خدمة مجانية لمسافة تصل حتى 100 ألف كيلومتر.

طوال شهر رمضان الفضيل، وتغطي العروض نماذج هوندا الرياضية والمتطورة بما في ذلك أكورد، وسيفيك آر إس الرياضية، وإحدى سيارات هوندا الرياضية متعددة الاستخدامات، «إتش آر-في» أو«سي آر-في» تورينج أو بايلوت، إضافة للشاحنات الصغيرة مثل «أوديسي» و«أوديسي» جيه إي إكس».

وبالنسبة للعروض على سيارات جيب الرياضية متعددة الاستعمالات، فشملت تسهيلات على الدفعة الأولى بنسبة 20% من سعر السيارة، وأقساطاً شهرية تبدأ من 1391 درهم.

المساعدة على الطريق

وفيما يتعلق بسيارات «دودج» ستمتد حملة رمضان 2021 على طرازات مختارة على مدار الشهر الفضيل، حيث يحصل العملاء على باقة مجانيّة لمدة خمس سنوات أو لمسافة 100 ألف كيلومتر، والتي تشمل كفالة، وصيانة وخدمة ما بعد البيع، وخدمة المساعدة على الطريق، بالإضافة إلى تسجيل مجاني للسنة الأولى.

وتقدم الفطيم لكزس لعملائها الراغبين بشراء أحد الطرازات الجديدة من لكزس عروضاً تتميز بالمرونة، إذ تتيح لهم الدفع عن طريق التمويل أو التأجير المصرفي أو عن طريق الدفع النقدي المباشر. وتقدم الفطيم لكزس بمناسبة الشهر الفضيل عروض تمويل من دون فائدة وبأقساط لمدة ثلاث سنوات من بنوك مُختارة، بالإضافة إلى عقد خدمة مجانية لمدة ثلاث سنوات أو لمسافة 60 ألف كيلومتر.

وبالنسبة لمركبات «رام» يتواصل العرض على شاحنات رام ريبل طيلة الشهر الفضيل، ويتضمن تسجيلاً مجانياً للسنة الأولى، وخدمة صيانة مجانيّة لمدة خمس سنوات أو مسافة 100 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى كفالة وخدمة المساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات.

تمديد الضمان

وطرحت شركة الطاير للسيارات عرض رمضان على السيارات المتاحة، ومنها «فورد اكسبلورر»، لتشمل 5 سنوات ضمانا و3 سنوات عقد صيانة مجانية.

وطرحت شركة الحبتور للسيارات وكيل سيارات ميتسوبيشي اليابانية خدمة التسجيل والتأمين وتغطية تكاليف الوقود للعام الأول مجاناً.