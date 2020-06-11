مبيعات السيارات في الصين ترتفع بـ 15% في مايو 2020

أظهرت بيانات للقطاع السيارات في الصين الخميس أن المبيعات ارتفعت في مايو أيار 14.5 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، لتسجل زيادة للشهر الثاني على التوالي مع تعافي أكبر سوق للسيارات في العالم من مستويات متدنية بلغتها خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد ارتفاع بنسبة 4.4 بالمئة في أبريل نيسان وانخفاض 43 بالمئة في مارس آذار، حين نالت الجائحة من الطلب. وقبل أبريل نيسان، عانت المبيعات من تراجع استمر على مدى عامين تقريبا.

وأظهرت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات في الصين وهو أكبر اتحاد للقطاع بالبلاد أن المبيعات في مايو أيار زادت إلى 2.19 مليون سيارة.