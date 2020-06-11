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مبيعات السيارات في الصين ترتفع بـ 15% في مايو 2020

منشور 11 حزيران / يونيو 2020 - 07:01
مبيعات السيارات في الصين ترتفع بـ 15% في مايو 2020
أظهرت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات في الصين وهو أكبر اتحاد للقطاع بالبلاد أن المبيعات في مايو أيار زادت إلى 2.19 مليون سيارة
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أظهرت بيانات للقطاع السيارات في الصين الخميس أن المبيعات ارتفعت في مايو أيار 14.5 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي

أظهرت بيانات للقطاع السيارات في الصين الخميس أن المبيعات ارتفعت في مايو أيار 14.5 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، لتسجل زيادة للشهر الثاني على التوالي مع تعافي أكبر سوق للسيارات في العالم من مستويات متدنية بلغتها خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد ارتفاع بنسبة 4.4 بالمئة في أبريل نيسان وانخفاض 43 بالمئة في مارس آذار، حين نالت الجائحة من الطلب. وقبل أبريل نيسان، عانت المبيعات من تراجع استمر على مدى عامين تقريبا.

وأظهرت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات في الصين وهو أكبر اتحاد للقطاع بالبلاد أن المبيعات في مايو أيار زادت إلى 2.19 مليون سيارة.

اقتصاد الصين يتسم بالمتانة رغم الضغوط الضخمة
احتياطيات النقد الأجنبي الصينية ترتفع بشكل مفاجىء في مايو

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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