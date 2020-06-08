مبيعات السيارات في الصين ترتفع 1.9% الشهر الماضي

ذكرت تقارير اليوم أن مبيعات السيارات في الصين ارتفعت لأول مرة منذ نحو عام خلال الشهر الماضي، في دلالة على بدء تعافي أكبر سوق للسيارات في العالم من تداعيات فيروس كورونا والحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب "الألمانية" نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رابطة سيارات الركاب في الصين القول اليوم إن مبيعات التجزئة للسيارات ارتفعت بنسبة 9ر1% خلال شهر مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 64ر1 مليون وحدة.

ويشار إلى أن هذا أول ارتفاع للمبيعات منذ يونيو .2019

كما أقرت الحكومة الصينية إجراءات تحفيز مثل تخفيضات ضريبة لجذب الزبائن للمعارض، كما تقدم شركات صناعة السيارات، التي توقفت أعمالها في ظل تفشي فيروس كورونا، خصومات كبيرة.