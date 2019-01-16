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مبيعات قطاع العقارات للأجانب في تركيا ترتفع بنسبة 78% خلال 2018

مبيعات قطاع العقارات للأجانب في تركيا ترتفع بنسبة 78% خلال 2018
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