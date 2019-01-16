مبيعات قطاع العقارات للأجانب في تركيا ترتفع بنسبة 78% خلال 2018

ارتفعت مبيعات قطاع العقارات في تركيا من الشقق السكنية، للأجانب، خلال 2018 بنسبة 78.4 بالمائة، مقارنة بمبيعات 2017.

ووفقا لإحصائية جديدة صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، اليوم الأربعاء، ونشرتها وكالة "الأناضول" فقد بلغ عدد الشقق السكنية المبيعة للأجانب العام الماضي، 39 ألفا و663 شقة سكنية.

وجاءت مدينة إسطنبول، على رأس الولايات التركية الأكثر بيعا للمنازل إلى الأجانب، تلتها أنطاليا، وبورصة ثالثة، والعاصمة أنقرة رابعة.

وتصدّر العراقيون قائمة الأجانب الذين اشتروا منازل من تركيا خلال العام الماضي، ثم الإيرانيون، والسعوديون ثالثا، والروس رابعا، والكويتيون خامسا.

وبلغ إجمالي عدد العقارات التي بيعت في تركيا خلال العام 2018، مليوناً و375 ألفاً و398 شقة سكنية، بزيادة وصلت إلى 2.4 بالمائة مقارنة بمبيعات القطاع خلال 2017.

وتصدرت مدينة إسطنبول قائمة الولايات التركية الأكثر بيعا للعقارات، وجاءت العاصمة أنقرة في المرتبة الثانية، أما ولاية إزمير، فقد احتلت المرتبة الثالثة.



كانت تركيا قد خفضت في سبتمبر/أيلول الماضي، من شروط منح الجنسية مقابل شراء العقارات أو الاستثمار، وشملت التعديلات آنذاك، خفض قيمة العقارات بما لا يقل عن 250 ألف دولار، بدلا من مليون دولار.

وتشير بيانات المديرية العامة لسجلّ الأراضي التركية المنشورة في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أن إجمالي الممتلكات العقارية التي بيعت على مدى تاريخ الجمهورية، أي منذ نحو 95 عاما، بلغ نحو 119.2 ألف منزل ومكتب و11.1 ألف قطعة أرض، وتم ما يقرب من ثُلثي هذه المبيعات بعد عام 2012 فقط، حيث قام نحو 92.9 ألف أجنبي بشراء 85.4 ألف منزل ومكتب، ونحو 7.1 آلاف قطعة أرض.

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