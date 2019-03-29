هواوي تحقق مبيعات قوية رغم الضغوط الأميركية

مبيعات هواوي السنوية قوية رغم الضغوط الأميركية

قالت شركة "هواوي"، عملاق الاتصالات الصينية، يوم الجمعة، إن مبيعاتها ارتفعت العام الماضي إلى أكثر من 100 مليار دولار، على الرغم من ضغوط الحكومة الأميركية.

وفي عام 2018 بلغت مبيعات "هواوي" العالمية 721.2 مليار يوان، أي ما يعادل حوالي 105.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 19.5% عن العام السابق.

وذكرت الشركة في تقرير أعمالها السنوي إن صافي أرباحها قفز بنسبة 25.1 % على أساس سنوي إلى59.3 مليار يوان.

ورفعت "هواوي" الشهر الجاري دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية للطعن على قانون يحظر على الوكالات الحكومية الأميركية التعاقد مع الشركة الصينية أو مع الشركات التي تستخدم معداتها بسبب مخاوف أمنية.

اقرأ أيضًا:

تعرف على أقوى مميزات هاتف 'هواوي مايت 20 برو'

هواوي : استخدام تكنولوجيا الشركة لاتمثل أي خطر على الأمن الدولي