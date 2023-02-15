مجتمع الكريبتو يتحد من أجل ضحايا زلزال تركيا وسوريا

البوابة- في السنوات الأخيرة، ازدادت تكنولوجيا الكريبتو والبلوك تشين في مختلف المجالات، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث. كان هذا واضحًا خلال زلزال الأسبوع الماضي الذي ضرب تركيا وسوريا، حيث لعبت هذه التقنيات الناشئة دورًا مهمًا في مساعدة الضحايا.

تستخدم المؤسسات الخيرية والشركات والمتطوعون من جميع أنحاء العالم العملات الرقمية للمساعدة في جهود الإغاثة استجابة للزلزال الذي أسفر عن مقتل أكثر من 41000 شخص في تركيا وسوريا. ترك الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة مئات الآلاف من الأشخاص دون مأوى وطعام وإمدادات خلال فصل الشتاء القاسي، مما يجعله أحد أكثر الزلازل فتكًا منذ فوكوشيما في عام 2011.

على الرغم من أن الاستجابة العالمية لهذه الكارثة الطبيعية كانت سريعة ، إلا أن الأساليب التقليدية لتقديم المساعدة ، مثل التبرعات النقدية ، أثبتت أنها غير كافية في بعض الحالات بسبب التحديات اللوجستية والعقبات البيروقراطية.

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هذا هو المكان الذي تصبح فيه تقنية البلوكتشني والعملات الرقمية مفيدة. تقدم العملة الرقمية طريقة أسرع وأكثر كفاءة وشفافية لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال.

على سبيل المثال، قالت بورصات العملات الرقمية بما في ذلك بينانس و Gate.io و Bitfinex إنها تبحث عن طرق لإرسال الدعم أو بدأت في إعداد حزم المساعدة. وقد تعهدت بورصة العملات الرقمية BitGet بالفعل بتقديم مليون ليرة تركية (حوالي 53000 دولار) للمساعدات الإنسانية ، بينما وعدت شركة Huobi Global بتقديم مليوني ليرة تركية.

وعد عدد من شركات العملة الرقمية الأخرى، مثل Tether و OKX و Kucoin، بالتبرع بأكثر من 9 ملايين دولار لدعم المتضررين من الزلازل الكبيرة.

يضمن استخدام العملات الرقمية أن الأموال التي تم جمعها تتم إدارتها بشفافية ، مع قدرة المانحين على تتبع مساهماتهم في الوقت الفعلي.

ساهمت مؤسسة Avalanche وحدها بمليون دولار في شكل رموز AVAX لجهود جمع التبرعات.



كما تعهد مؤسس ترون، جاستن صن، بالتبرع بمليون دولار في TRX من بورصة Huobi Global للعملات الرقمية، مضيفًا اسمه إلى القائمة المتزايدة من المؤسسين والشركات التي تتبرع للإغاثة من الكوارث.

تعهدت بينانس، أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم، بالتبرع بمبلغ 5 ملايين دولار في شكل عملة رقمية لضحايا الكوارث. ستمنح بينانس 100 دولار في BNB، الرمز الأصلي للمنصة، لجميع المستخدمين في المناطق المتضررة من الزلزال. أطلقت بينانس الخيرية أيضًا عنوان التبرع العام ، نداء الطوارئ للزلزال، حيث يمكن للأشخاص إرسال الأموال في العديد من العملات الرقميد، بما في ذلك BTC و ETH و BNB و BUSD و XRP.

تبرع فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك للاثيريوم ، بـ 99 ETH لدعم استجابة للكوارث الأخيرة في تركيا وسوريا.

تم تأكيد تحويل ETH من خلال بيانات المعاملة ، وتحتوي محفظة المستلم على حوالي 393 ETH (600000 دولار) بقيمة إجمالية تزيد عن 1.55 مليون دولار.

في الختام، كانت الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا بمثابة تذكير بأهمية سرعة وكفاءة جهود الإغاثة من الكوارث. أثبت استخدام تقنية البلوكتشين والعملات المشفرة أنه يغير قواعد اللعبة في تقديم المساعدة للأشخاص المتضررين.

وفرت هذه التقنيات الناشئة طريقة أكثر شفافية وأمانًا وفعالية لتقديم المساعدة ، مما ساعد على معالجة بعض التحديات اللوجستية والبيروقراطية التي تواجهها الأساليب التقليدية لتقديم المساعدات.

على هذا النحو ، ليس هناك شك في أن تقنية البلوكتشين والعملات المشفرة ستستمر في لعب دور حاسم في جهود الإغاثة من الكوارث في المستقبل.