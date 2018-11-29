مجلس الوزراء الأردني يوافق على موازنة بقيمة 9.2 مليار دينار لعام 2019

قال مسؤولون في الأردن إن مجلس الوزراء الأردني وافق على موازنة بقيمة 9.25 مليار دينار لعام 2019 ، وقال وزير المالية عز الدين كناكرية إن تلك الموازنة تتضمن عجزا يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن.

وأضاف مسؤولون أن مجلس الوزراء يتوقع إيرادات حكومية بقيمة 8.6 مليارات دينار العام المقبل بدعم من زيادات ضريبية مدعومة من صندوق النقد الدولي لمساعدة المملكة على استعادة الانضباط المالي من أجل تعاف مستدام.

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