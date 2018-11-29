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مجلس الوزراء الأردني يوافق على موازنة بقيمة 9.2 مليار دينار لعام 2019

مجلس الوزراء الأردني يوافق على موازنة بقيمة 9.2 مليار دينار لعام 2019
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