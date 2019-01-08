مجمل صادرات العراق من مكثفات الغاز في 2018 بلغ 32 شحنة

أفاد عاصم جهاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية أمس، بأن مجمل صادرات العراق من مكثفات الغاز للعام الماضي، بلغ 32 شحنة بإجمالي 735 ألفا و230 مترا مكعبا.

ووفقا لـ "الألمانية" قال جهاد، في بيان صحافي، "إن مجموع الكميات المصدرة من الغاز السائل "غاز الطبخ" بلغت 438204 أطنان من خلال تصدير 53 شحنة"، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة غاز البصرة.

وأوضح أن تصدير الغاز السائل والمكثفات إلى الأسواق العالمية يتم عبر موانئ شركة غاز البصرة في خور الزبير في محافظة البصرة جنوبي العراق، بهدف تعزيز الإيرادات المالية عبر تصدير الكميات الفائضة عن حاجة العراق.

يشار إلى أن عاصم جهاد أكد الأسبوع الماضي ارتفاع إنتاج الغاز المسال لشركة غاز البصرة في جنوبي البلاد إلى معدلات غير مسبوقة حيث تجاوزت فيها معدل 4814 طنا يوميا.

وقال في بيان صحافي، "إن هذه المعدلات هي خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج الوطني من وقود الغاز المسال وصولا إلى الاكتفاء الذاتي من جهة وتعزيزا للصادرات الخارجية من جهة أخرى وبما يحقق أعلى مردود مالي".

وأضاف أن "وزارة النفط ماضية في تنفيذ خطط الوزارة بالاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتحويل الطاقة المحروقة إلى طاقة منتجة ومفيدة تعزز من القدرات المالية والاقتصادية للبلاد".

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