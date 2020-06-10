مجموعة العشرين تتلمس دعم تعافي نمو الاقتصاد العالمي

كشفت مجموعة عمل الإطار العاملة في مجموعة العشرين، التي ترأس أعمالها السعودية للعام الجاري، إحراز تقدم على صعيد خطة العمل العامة في المجموعة، لا سيما ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد وترقب بدء مرحلة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة.

وعقدت مجموعة عمل الإطار اجتماعاً أول من أمس من أجل تنفيذ خطة العمل التي صادق عليها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية خلال اجتماعهم المنعقد منتصف أبريل (نيسان) الماضي المرتبط بمواجهة فيروس «كوفيد - 19»، حيث ناقش الأعضاء جهود مجموعة العشرين لدعم تعافي نمو الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.

وفي وقت ركزت فيه المجموعة على تحليل كفاءة تدابير سياسات خطة العمل التي تم تنفيذها، كان من بين الأجندة التي تم نقاشها قائمة خيارات السياسات لتحقيق الهدف العام من الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين والمتمثل في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، حيث قدمت المنظمات الدولية والأطراف الرئيسية ذات العلاقة مستجدات بشأن التنمية الاقتصادية العالمية، مع تحديد أبرز المخاطر الناشئة واستجابات السياسات الممكنة للتعامل مع المخاطر.

ونظراً إلى أن العالم يترقب البدء بمرحلة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، بحث أعضاء المجموعة استراتيجيات وسياسات تعزيز التعافي، بما في ذلك تنسيق الجهود لدعم الاقتصاد العالمي.

وقال الدكتور نايف الغيث رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الإطار خلال الاجتماع: «لم يسبق للاقتصاد العالمي أن شهد مثل هذه الصدمة السلبية طوال السنوات الماضية، ولذلك فإن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين عازمة على مواصلة العمل على تجاوز هذه الجائحة بسرعة وتنسيق الجهود لدعم الاقتصاد العالمي خلال مرحلة التعافي الاقتصادي».

وأضاف أنه لتحقيق هذه الغاية، فإن مجموعة إطار العمل تلعب دوراً مهماً في مراقبة تنفيذ خطة عمل مجموعة العشرين، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تنسيق الجهود خلال مرحلة الانتعاش، مستطرداً: «أصبح هدف رئاسة المملكة لمجموعة العشرين (والمتمثل في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع) يحظى بمزيد من الاهتمام في الوقت الذين ينتقل فيه العالم إلى مرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا المستجد».

وزاد الغيث أن كثيراً من الدول سيعمل على تعزيز الحصول على الفرص لضمان تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام وشامل، مشيراً إلى أن قائمة خيارات السياسات لتعزيز الحصول على الفرص للجميع التي طورتها مجموعة عمل الإطار تعدّ أداة مهمة لدعم النمو الاقتصادي، وذلك بالتركيز على إتاحة الفرص للشباب والنساء.

يذكر أن نتائج اجتماع مجموعة عمل الإطار ستسهم في دعم نقاشات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية خلال اجتماعهم القادم في يوليو (تموز) المقبل.