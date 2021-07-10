مجموعة العشرين تقر الاتفاق التاريخي حول فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسية

وافق وزراء المال في دول مجموعة العشرين، اليوم (السبت)، على «الاتفاق التاريخي حول هندسة ضريبية دولية أكثر استقراراً وإنصافاً» تلحظ فرض ضريبة عالمية «لا تقل عن 15 في المائة» على أرباح الشركات متعددة الجنسية، وفق ما أعلنوا في بيان.

كذلك، وجه وزراء المال، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، نداء إلى الدول المترددة، إذ لم يوقع الاتفاق حتى الآن سوى 131 من 139 عضواً في مجموعة العمل في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تضم الدول المتقدمة والناشئة.

وجاء في البيان: «ندعو كل الأعضاء في هذه المجموعة المسماة (الإطار الشامل) في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الذين لم ينضموا بعد إلى الاتفاق الدولي إلى القيام بذلك».

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في بيان: «على العالم أن يتحرك الآن سريعاً للمصادقة على الاتفاق»، مشيرة إلى «تفاهم واسع» لـ131 دولة على إحداث ضريبة عالمية «لا تقل عن 15 في المائة» على أرباح الشركات المتعددة الجنسية.

ورحب وزير الاقتصاد الإيطالي دانييل فرانكو الذي تترأس بلاده مجموعة العشرين، أمام الصحافيين بـ«اتفاق بالغ الأهمية وصفه بعض الزملاء بأنه تاريخي».

واعتبر فرانكو أن «موافقة (مجموعة العشرين) على العناصر الرئيسية في ركني الإصلاح تجعلها تساهم في إرساء استقرار النظام الضريبي الدولي في الأعوام المقبلة».

كذلك دعا الوزراء هذه المجموعة «إلى التصدي سريعاً للقضايا المتبقية» وإلى تقديم خطة مفصّلة من أجل تطبيق ركنَي الاتفاق بحلول موعد الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين في أكتوبر (تشرين الأول).

وأوضح البيان أن «الركن الأول» للاتفاق ينص على إعادة تخصيص جزء من ضريبة الأرباح التي تدفعها الشركات المتعددة الجنسية لما يسمى بلدان «السوق»، أي حيث تمارس أنشطتها، مما يعني أن الضرائب لن تعود متوجبة حصراً للدول التي تضم مقرات هذه الشركات.

ويستهدف الركن الأول الشركات التي يتخطى إجمالي إيراداتها عالمياً 20 مليار يورو وتتخطى أرباحها عشرة في المائة.

والهدف منه تجنّب ضآلة الضرائب المفروضة على شركات متعددة الجنسية، وخصوصاً عمالقة الإنترنت، أي «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» التي استفادت كثيراً من الجائحة وتدابير الإغلاق، مقارنة بمداخيلها.

أما الركن الثاني فيشمل فرض حد أدنى من معدّل الضريبة الفعلي بنسبة «15 في المائة على الأقل» على أرباح الشركات متعددة الجنسية.

وسيكون متاحاً للدول فرض ضرائب على أرباح خارجية لشركاتها الوطنية التي تسدد رسوماً أقل في الخارج، بغية تعويض الفارق.