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شبح الحرب التجارية العالمية يسيطر على اجتماعات "مجموعة العشرين"

شبح الحرب التجارية العالمية يسيطر على اجتماعات "مجموعة العشرين"
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