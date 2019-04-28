مجموعة هيونداي- كيا تقدم التطبيق الأول من نوعه للسيارات الكهربائية

قدمت مجموعة هيونداي-كيا تطبيقها الأول من نوعه والذي سيدعم سياراتها الكهربائية القادمة. لم تعلن المجموعة عن السيارات, ولكنها أكدت أنه بغضون عام 2025 سيكون لديها 25 سيارة كهربائية متوافقة مع التطبيق.

حاليا مازال التطبيق في مراحله الأولية, حيث أعلن مهندسي مجموعة هيونداي-كيا بأن التطبيق يسمح لهم بالتحكم بمجموعة من الميزات الرئيسية مثل: القدرة القصوى لعزم البطارية, تشغيل السيارة, التسارع و التباطؤ, قدرة ضغط المكابح, السرعة القصوى, و التحكم بقدرة نظام التكييف.

وقالت المجموعة بأن التطبيق يعد الأول من نوعه لأنه يسمح للمستخدم بالحصول على مجموعة من الخصائص الخاصة به. ويستطيع المستخدم كذلك ان ينشرها ويسمح لمستخدمي التطبيق الآخرين بتحميل الخصائص ليفعّلوها على سياراتهما. ليس هذا فقط, هناك أيضا إعدادات مقترحة من هيونداي و كيا تسمح للمستخدم بأن يرى أفضل الخيارات و التخصيصات التي يمكن تفعيلها وفقاً لطول الرحلة ومنها تفعيل أنظمة توفير الطاقة أو تقديم نظام القيادة الرياضية.