"مجموعة واتساب" ترصد تورط متلاعبين بالأسهم في السعودي

كشفت هيئة السوق المالية في السعودية عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي "واتساب" تلاعب إحدى المجموعات التي تضم أكثر من 250 عضواً، وذلك أنها تفصح عن معلومات خاصة لشركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية، قبل الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل تلك الشركات في الموقع الإلكتروني لمجموعة تداول السعودية.

وبعد ذلك أحال مجلس إدارة الهيئة عدد من الاشتباهات إلى النيابة العامة، وشملت حالات الاشتباه ارتكاب مشتبه به عددا من السلوكيات المخالفة المتمثلة في مسؤوليته ومشتبه به آخر عن إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر الورقة المالية. وفقا لصحيفة عكاظ.



وأوضحت الهيئة بأن المشرف على المجموعة المشار إليها قام بارتكاب عدد من السلوكيات المخالفة، منها أنه قام بالترويج عن آراء لها علاقة بالشركات المدرجة وذلك من أجل التأثير على الأسعار واستفادته الشخصية من ذلك، وأيضًا عمل على إدارة العديد من المحافظ الاستثمارية دون الحصول على موافقة من الهيئة ، وأيضًا استغل تلك المحافظ الاستثمارية لارتكاب مخالفات انطوت على تلاعب وتضليل في السوق.

