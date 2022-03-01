محمد رمضان وسيارة فيراري نادرة.. تعرفوا على مواصفاتها وسعرها الخيالي

شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره عبر حساب انستغرام فيديو ظهر فيه إلى جانب سيارة فيراري فخمة جدًا استعرض من خلاله ميزات هذه السيارة.

مواصفات سيارة محمد رمضان الـ فيراري

وتمتلك هذه السيارة التي لم يكشف الفنان المصري فيما اذا كان يمتلكها أو أنه التقط صورة إلى جانبها فقط نظرًا لفخامتها وسعرها الخيالي العديد من المواصفات التي نستعرضها أدناه:

السيارة من نوع فيراري Monza SP1، وهي من أفضل وأكثر نسخ فيراري التي صنعتها الشركة، وتأتي بمقعد واحد فقط للسائق.

وهذه السيارة هي جزء من سيارات جديدة يطلق عليها اسم "Icona"، وتأتي هذه النوعية بلا سقف، وبدون زجاج امامي وبدون اي ميزات خاصة للراحة.

تتميز هذه السيارة بوجود اقوى محرك يعمل على الغاز V12 وهو بسعة 6.5 لترًا وينتج هذا المحرك 799 حصانًا، ويتميز بوجود تروس أوتوماتيكية مع قابض من 7 سرعات، وقيادة خاصة بالعجلات الخلفية.

وأنتج ما يقارب 499 نسخة من إصدارات مونزا التي تشمل SP2، واللافت أن هذه السيارات ليست قانونية في امريكا الا انه مهووسون السيارات الفاخرة يسارعون للحصول عليها.

يُشار إلى أن سيارة Ferrari Monza SP1 تعتمد على 812 Superfast إلا أنها تستبدل الهيكل القوي لـ 812 بهيكل من اجمل التصميمات.

ومن الميزات الاخرى للسيارة أنها مصنوعة من مواد مركبة من الكربون، كما أن سيارة Monza SP1 تحافظ على وزن جاف قد يصل إلى ما يقارب الـ 3،307 رطلاً بالاضافة إلى لفائف على عجلات معدنية يأتي بقياس 21 بوصة في الأمام أما في الخلف فيأتي بقياس 20 بوصة.

فيما يوفر محرك V12 سعة 6.5 لتر 799 حصانًا بالاضافة إلى عزم دوران يبلغ 530 رطل-قدم مما يساعد على توجيهه إلى الخلف من خلال ناقل حركة DCT بـ ما يقارب 7 سرعات F1.

أما فيما يتعلق بالمقصورة الداخلية فتأتي من مقعد واحد مصنوعة من ألياف الكربون التي تم لفها بالجلد، مع نظام تكييف أساسي، بالإضافة إلى نظام ترفيه ومعلومات مع Apple CarPlay.

هذه السيارة تباع بسعر باهظ يصل إلى ما يقارب الـ 32 مليون دولار.