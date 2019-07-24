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مخزونات النفط الأمريكية تهبط إلى 11 مليون برميل

منشور 24 تمّوز / يوليو 2019 - 04:02
انخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 562 ألف برميل يوميا
انخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 562 ألف برميل يوميا
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قفزت مخزونات الخام 10.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره أربعة ملايين برميل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي على الرغم من أن المصافي خفضت الإنتاج، بينما تراجعت مخزونات البنزين وارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وقفزت مخزونات الخام 10.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره أربعة ملايين برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت بمقدار 429 ألف برميل.

وانخفض معدل استهلاك المصافي للخام 233 ألف برميل يوميا وفقا لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وهبطت معدلات تشغيل المصافي 1.3 نقطة مئوية.

وتراجعت مخزونات البنزين 226 ألف برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز وكانت لهبوطها 730 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 613 ألف برميل مقابل توقعات لزيادة قدرها 499 ألف برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 562 ألف برميل يوميا.

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Via SyndiGate.info


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