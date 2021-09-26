مديرة هواوي المالية تعود إلى الصين بعد الإفراج عنها

أعلنت محكمة في فانكوفر الإفراج عن المديرة المالية لمجموعة هواوي مينغ وانتشو بعد ثلاث سنوات من وضعها قيد الإقامة الجبرية في كندا، حيث عادت المديرة المالية لمجموعة هواوي مينغ وانتشو إلى الصين بعد أن واجهت احتمال تسليمها إلى الولايات المتحدة أيضًا، لكن أعلن مدّعين في الولايات المتحدة اتفاقا ينص على تعليق ومن ثم إسقاط تهم الاحتيال الموجّهة إليها.



#كندا تطلق سراح المديرة المالية لشركة #هواوي الصينية وابنة رئيس الشركة الملقبة بـ "أميرة هواوي" .. و #الصين تفرج عن كنديين تحتجزهما منذ 3 سنواتhttps://t.co/rgBZfmjBM1 — CNN بالعربية (@cnnarabic) September 25, 2021

وقالت شركة هواوي أمس أنها ستدافع عن نفسها ضد اتهامات القضاء الأمريكي لها بأنها التفّت على العقوبات المفروضة على إيران، وذلك بعد إفراج السلطات الأمريكية عن المديرة المالية لمجموعة هواوي مينغ وانتشو .

