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مديرة هواوي المالية تعود إلى الصين بعد الإفراج عنها

منشور 26 أيلول / سبتمبر 2021 - 06:11
مديرة هواوي المالية تعود إلى الصين بعد الإفراج عنها
مديرة هواوي المالية مينغ وانتشو
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أعلنت محكمة في فانكوفر الإفراج عن المديرة المالية لمجموعة هواوي مينغ وانتشو بعد ثلاث سنوات من وضعها قيد الإقامة الجبرية في كندا، حيث عادت المديرة المالية لمجموعة هواوي مينغ وانتشو إلى الصين

أعلنت محكمة في فانكوفر الإفراج عن المديرة المالية لمجموعة هواوي مينغ وانتشو بعد ثلاث سنوات من وضعها قيد الإقامة الجبرية في كندا، حيث عادت المديرة المالية لمجموعة هواوي مينغ وانتشو إلى الصين بعد أن واجهت احتمال تسليمها إلى الولايات المتحدة أيضًا، لكن أعلن  مدّعين في الولايات المتحدة اتفاقا ينص على تعليق ومن ثم إسقاط تهم الاحتيال الموجّهة إليها.
 

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وقالت شركة هواوي أمس أنها ستدافع عن نفسها  ضد اتهامات القضاء الأمريكي لها بأنها التفّت على العقوبات المفروضة على إيران، وذلك بعد إفراج السلطات الأمريكية عن المديرة المالية لمجموعة هواوي  مينغ وانتشو . 
المديرة المالية لمجموعة هواوي مينغ وانتشو

 

 

كلمات دالة:هواوي

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