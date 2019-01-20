مرسيدس تعتزم إنشاء مصنع جديد في مصر

قالت مجموعة «دايملر» الألمانية في بيان، أمس (الجمعة)، إنها تخطط لإنشاء مصنع جديد لتجميع سيارات «مرسيدس - بنز» في مصر.

ونقل البيان الصادر عن ماركوس شيفر عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم الإنتاج في «مرسيدس - بنز» قوله: «مصر موقع جذاب وتنافسي للإنتاج ودعم الأنشطة اللوجيستية. مع التجميع المحلي المزمع، نحن على ثقة بأننا سيكون بمقدورنا توسعة مركزنا السوقي».

وأضاف البيان: «علاوة على ذلك، مع محفظة منتجاتنا الواسعة النطاق، ومبادرتنا في مجال السيارات الكهربائية وكذلك خبرتنا فيما يخص مفاهيم التنقل الحديثة، فإننا جاهزون لدعم السلطات المصرية في المشاريع ذات الصلة».

وأوضح أن مصنع التجميع المحلي لسيارات الركاب سيتولى تشييده شريك أعمال محلي، وأن مسعى التوطين المزمع يجري تطويره بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية، وبات أكثر رسوخاً في المباحثات الناجحة التي أجراها شيفر أخيراً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في برلين.

ونقل البيان عن الرئيس المصري قوله: «نرحب بقرار (مرسيدس - بنز) استئناف تصنيع وتجميع السيارات في مصر، وهي خطوة تعكس تحسن بيئة الاستثمار وأداء الأعمال في مصر، في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وكذلك انفتاح مصر على التعاون مع الشركة الألمانية في إطار سياساتها لتطوير قطاع السيارات في مختلف فئاته».

وقال البيان إن محادثات تجري مع الحكومة المصرية بشأن مشاريع للبنية التحتية مهمة للدولة.

وأضاف أنه فيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة في مصر و«المدن الذكية» الجديدة المزمعة، فإن «دايملر»، الشركة الأم لـ«مرسيدس - بنز»، عرضت خبرتها في مفاهيم التنقل الحديثة، والنقل الكهربائي والسيارات الكهربائية وكذلك القيادة الذاتية.

وقال البيان إنه لم يتم بعد إبرام اتفاقات تفصيلية.

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