"مرسيدس" تستدعي 60 ألف سيارة بعد اتهامات بالغش

أرغمت "الوكالة الألمانية للسيارات" شركة "ديملر" على استدعاء 60 ألف سيارة داخل البلد، للاشتباه في أنها تستخدم برامج للتلاعب بالانبعاثات، كما ذكرت صحيفة "بيلد" اليوم السبت.

وأكد المتحدث باسم المجموعة لوكالة "فرانس برس" أن "تحقيقاً يُجرى منذ إبريل/ نيسان، ونحن نؤكد هذه المعلومات".

وتعرضت الشركة الألمانية منذ أشهر لتحقيق أجرته السلطات الألمانية شمل نماذج "مرسيدس-بنز جي.إل.كاي 220 سي.دي.اي"، المصنوعة بين 2012 و2015.

ويقلل البرنامج المعني من انبعاث الجزيئات الضارة من المركبات خلال فترة الاختبار، إلا أن هذه المركبات تصدر على الطريق كميات ضارة من الانبعاثات تفوق الحدود المسموح بها.

وكانت السلطات الألمانية قد طلبت من "ديملر" العام الماضي استدعاء 700 ألف سيارة في جميع أنحاء العالم، منها 280 ألفاً في ألمانيا، بسبب اعتماد برامج غير قانونية، واستأنفت الشركة هذا القرار.

إلى ذلك، فإن "ديملر" مهددة منذ فبراير/ شباط بعقوبات مالية في إطار فضيحة "ديزلغايت"، من قبل المدعي العام في شتوتغارت.

وبدأت التحقيقات حول فضيحة الديزل في ألمانيا عام 2015، عندما اعترفت مجموعة "فولكسفاغن" بالتلاعب بـ11 مليون سيارة، بينها 2.4 مليون بيعت في ألمانيا.