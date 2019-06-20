شاهد: بورش كايمان GT4 و 718 سبايدر أقوى الإصدارات من “بورش”

يعد الإصداران 2020 من بورش 718 كايمان GT4 و 718 سبايدر من أقوى الإصدارات من مجموعة 718 التي تم إنشاؤها، ويوفر كلا الطرازين أداءا متوجها نحو الجنزير تم تحقيقه بمساعدة محرك جديد مسطح تستوعب سعته 4.0 لتر، والذي يعمل على تطوير 414 حصانا و 309 رطلا من عزم الدوران.



تم تجهيز بورش كايمان GT4 و 718 سبايدر بنظام العادم الرياضي الجديد الذي يؤكد على صوت المحرك بستة اتجاهات، والذي يمكن أن يصل إلى 8000 دورة في الدقيقة، مزودا بناقل حركة يدوي بست سرعات كمعيار قياسي، يتسارع كلا الطرازين من 0 إلى 60 ميل في الساعة في 4.2 ثانية، حيث أن GT4 قادرة على الحصول على سرعة قصوى تبلغ 188 ميلا في الساعة، في حين يمكن أن تصل سرعة سبايدر إلى 187 ميلا في الساعة.

تعمل كلتا السيارتين على عجلات 20 بوصة مصممة خصيصا في إطارات UHP بقياس 245/35 ZR 20 في المقدمة و 295/30 ZR 20 في الخلف، وتأتي العجلات كميزة قياسية في 718 Spyder بتشطيب فضي، في حين أن GT4 مزودة بعجلات مطلية باللون Satin Platinum.



يتميز 718 Cayman GT4 و 718 Spyder بمقدمة محسنة توفر قدرا إضافي من مقاومة الهواء مع تحسين تبريد السيارة من خلال فتحات تهوية إضافية، وزودت السيارة الرياضية يجناح خلفي رياضي مصنوع من الكاربون فايبر، ويتميز 718 Spyder بجزء علوي من القماش خفيف الوزن يتم تشغيله يدويا.

في الداخل، تم تنجيد مراكز المقعد في الكانتارا، وكذلك حافة عجلة القيادة، ذراع ناقل الحركة والجزء السفلي من لوحة القيادة، ويتميز الطراز 718 Cayman GT4 بتصميم داخلي ناعم من الألومنيوم، في حين أن الأجزاء المزخرفة من طراز Spyder 718 ملونة لتتناسب مع المظهر الخارجي.

وسيصل 2020 718 Cayman GT4 و 718 Spyder إلى الوكلاء الأمريكيين في ربيع عام 2020، وتبلغ تكلفة سبايدر 718 حوالي 96.300 دولار، في حين يأتي 718 Cayman GT4 بسعر 99.200 دولار.