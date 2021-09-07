مركز دبي المالي ينمو بشكل قوي في النصف الأول من العام الجاري

سجل مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، نمواً قوياً في النصف الأول من العام الحالي، محققاً أهداف الثلاث سنوات المقبلة قبل موعدها.

حيث وصل عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز المالي 3,292 شركة، بزيادة قدرها 27% على أساس سنوي. كما، بلغ إجمالي الشركات الجديدة المسجلة خلال النصف الأول 492 شركة، بزيادة 59% على أساس سنوي.

وهذا الأداء المتميز لمركز دبي العالمي، يضعه في مكانة عالمية ويجعله وجهة مفضلة لشركات القطاع المالي والابتكار،وأيضًا يعكس التطور المستمر لبيئته التشغيلية، وأطره القانونية والتنظيمية، ومنظومة الابتكار