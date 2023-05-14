مزايا اضافية من غوغل Bard.. هل وضعتChatGPT في ورطة؟

كشفت غوغل في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2023 الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي، في مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية عن ميزات جديدة لـ Bard المنافس الأشرس الـChatGPT:

غوغل تكشف عن تحديثات مميزة لخدمة الذكاء الاصطناعي Bard:

أعلنت شركة غوغل الشهيرة عن تحديثات خاصة بخدمة الذكاء الاصطناعي Bard التي أطلقتها قبل مدة لمنافسة الـChatGPT.

وكشفت الشركة عن تحديثات مميزة تفوقت فيها على الـChatGPT جميعها مجانية، مما قد يجعل Bard الأفضل.

مزايا اضافية لـ غوغل Bard:

مزايا مجانية

اتصال بالانترنت بشكل دائم

تتوفر في أكثر من 180 دولة



ميزات في Bard لا تتوفر في الـChatGPT:

البحث على الانترنت

تبحث خدمة Bard عن المعلومات عن طريق الإنترنت مما يجعله محدث بشكل يومي على عكس الـChatGPT

إرسال رسالة صوتية:

يوفر Bard خدمة ارسال الرسالة الصوتية بدلًا من الكتابة مما قد يوفر لك الكثير من الوقت.

استخراج النص:

توفر غوغل عبر خدمة الذكاء الاصطناعي ميزة استخراج النص من خلال ضغطتين فقط ونسخه مع إمكانية ارسالة عن طريق البريد الإلكتروني.

تلخيص المواقع:

من أفضل الميزات التي وفرتها غوغل، حيث يمكن للمستخدم الطلب من الذكاء الاصطناعي تلخيص موقع او صفحة على الإنترنت.

أكثر من خيار للإجابة:

ميزة اخرى تجعل Bard أفضل من Chat GPT، حيث ان الأول يمنحك 3 خيارات من الأجوبة بدلًا من خيار واحد مما يساعدك على اختيار الأنسب لك.

شرح الاكواد:

يمكن للمستخدم اعطاء Bard أي رابط وسيقوم على الفور بشرح الملف وطريقة عمله.



طرح اسئلة مترابطة مع اسئلتك

يمنح المستخدم اقتراحات وخيارات اخرى لسؤاله بسبب انه مربوط بـ غوغل مما يزيد من قوته.

تخطيط الرحلات

يساعدك على تحديد أفضل الأماكن لزيارتها لا سيما أنه محدث بشكل يومي