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مزايا اضافية من غوغل Bard.. هل وضعتChatGPT في ورطة؟

نورا العزوني

نورا العزوني

تاريخ النشر: 14 أيّار / مايو 2023 - 08:31
غوغل Bard

كشفت غوغل في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2023 الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي، في مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية عن ميزات جديدة لـ Bard المنافس الأشرس الـChatGPT:

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غوغل تكشف عن تحديثات مميزة لخدمة الذكاء الاصطناعي Bard:

 

أعلنت شركة غوغل الشهيرة عن تحديثات خاصة بخدمة الذكاء الاصطناعي Bard التي أطلقتها قبل مدة لمنافسة الـChatGPT.

وكشفت الشركة عن تحديثات مميزة تفوقت فيها على الـChatGPT جميعها مجانية، مما قد يجعل Bard  الأفضل.

مزايا اضافية لـ غوغل Bard:

  • مزايا مجانية
    اتصال بالانترنت بشكل دائم
    تتوفر في أكثر من 180 دولة


ميزات في Bard  لا تتوفر في الـChatGPT:

البحث على الانترنت

تبحث خدمة Bard  عن المعلومات عن طريق الإنترنت مما يجعله محدث بشكل يومي على عكس  الـChatGPT

إرسال رسالة صوتية:

يوفر Bard  خدمة ارسال الرسالة الصوتية بدلًا من الكتابة مما قد يوفر لك الكثير من الوقت.

استخراج النص:

توفر غوغل عبر خدمة الذكاء الاصطناعي ميزة استخراج النص من خلال ضغطتين فقط ونسخه مع إمكانية ارسالة عن طريق البريد الإلكتروني.

تلخيص المواقع:

من أفضل الميزات التي وفرتها غوغل، حيث يمكن للمستخدم الطلب من الذكاء الاصطناعي تلخيص موقع او صفحة على الإنترنت.

أكثر من خيار للإجابة:

ميزة اخرى تجعل Bard  أفضل من  Chat GPT، حيث ان الأول يمنحك 3 خيارات من الأجوبة بدلًا من خيار واحد مما يساعدك على اختيار الأنسب لك.

شرح الاكواد:

يمكن للمستخدم اعطاء Bard   أي رابط وسيقوم على الفور بشرح الملف وطريقة عمله.


طرح اسئلة مترابطة مع اسئلتك

يمنح المستخدم اقتراحات وخيارات اخرى لسؤاله بسبب انه مربوط بـ غوغل مما يزيد من قوته.

تخطيط الرحلات

يساعدك على تحديد أفضل الأماكن لزيارتها لا سيما أنه محدث بشكل يومي

 

كلمات دالة:غوغل Bard

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