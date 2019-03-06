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الأردن: مساعدات الدول المانحة لن تقلّص الأزمات الاقتصادية

الأردن: مساعدات الدول المانحة لن تقلّص الأزمات الاقتصادية
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