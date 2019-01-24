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القطاع الخاص يساهم بنسبة 70.5 % في ناتج الإمارات 2018

القطاع الخاص يساهم بنسبة 70.5 % في ناتج الإمارات 2018
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