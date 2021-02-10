مسبار الأمل الإماراتي يدخل مدار المريخ

مسبار الأمل - مرحلة الدخول إلى مدار المريخ https://t.co/ykL4MEzcQL— Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) February 9, 2021
وقال حاكم دبي نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، إن فرصة نجاح محاولة دخول مدار المريخ كانت تبلغ 50 في المائة.
وقال "هذه أبعد نقطة في الكون يصل إليها العرب عبر تاريخهم، هدفنا هو إعطاء أمل لجميع العرب، بأننا قادرون على منافسة بقية الأمم والشعوب".
وللدخول إلى مدار المريخ، احتاج مسبار الأمل إلى أن يحرق بعضا من 800 كيلو جرام من الوقود الذي يحمله لإبطاء السرعة بما يكفي لعدم تجاوز الكوكب.
ومن المقرر أيضا أن يصل هذا الشهر مسباران آخران، أطلقتهما الصين وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إلى المريخ بعد انطلاق مسبار الأمل في تموز (يوليو).