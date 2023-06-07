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مستخدمو Apple TV 4K سيجرون محادثات فيديو من خلال تلفازهم

تاريخ النشر: 07 حزيران / يونيو 2023 - 04:44
مستخدمو Apple TV 4K سيجرون محادثات فيديو من خلال تلفازهم
Shutterstock

سيصبح بمقدور مستخدمي جهاز تلفاز Apple TV 4K استخدام تطبيق محادثات الفيديو “فيس تايم FaceTime” ، وذلك مع نظام tvOS 17 الجديد الذي يتوقع إصداره قريبا. 

Apple تتيح لمستخدميها اجراء المحادثات وهم في غرفة المعيشة

بحسب بوب بورشرز، نائب رئيس تسويق المنتجات عالميًا في آبل فان نظام tvOS 17 سيتيح للمستخدمين إمكانية إجراء المحادثات عبر الفيديو و التواصل مع اي شخص في شتى بقاع الارض بسهولة وهم جالسين في غرفة المعيشة الخاصة بهم.

وبحسب المعلومات الواردة سيتمكن المستخدمون من إجراء المكالمات من داخل التطبيق على تلفاز ابل، أو بدءها على أجهزة آيفون أو آيباد، ثم استكمالها على التلفاز.

ليس FaceTime وحسب

الى ذلك، سوف تتوفر تطبيقات محادثات فيديو مماثلة مثل زووم Zoom على تلفاز آبل مع نظام tvOS 17.

موعد اطلاقه

وفي الوقت الذي لم يتم به الإعلان رسميا عن موعد اطلاق نظام tvOS 17 الذي لا يزال تحت التطوير حاليا، تشير التسريبات انه سيكون جاهزا في خريف العام الجاري.

كلمات دالة:Apple TV 4KAppleاجهزة ذكيةتلفازtvOS 17

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