مستخدمو Apple TV 4K سيجرون محادثات فيديو من خلال تلفازهم

سيصبح بمقدور مستخدمي جهاز تلفاز Apple TV 4K استخدام تطبيق محادثات الفيديو “فيس تايم FaceTime” ، وذلك مع نظام tvOS 17 الجديد الذي يتوقع إصداره قريبا.

FaceTime Launching on Apple TV With iPhone and iPad Camera Integration https://t.co/U1cs1Rdo1A by @rsgnl pic.twitter.com/htDgnevjJq — MacRumors.com (@MacRumors) June 5, 2023

Apple تتيح لمستخدميها اجراء المحادثات وهم في غرفة المعيشة

بحسب بوب بورشرز، نائب رئيس تسويق المنتجات عالميًا في آبل فان نظام tvOS 17 سيتيح للمستخدمين إمكانية إجراء المحادثات عبر الفيديو و التواصل مع اي شخص في شتى بقاع الارض بسهولة وهم جالسين في غرفة المعيشة الخاصة بهم.

وبحسب المعلومات الواردة سيتمكن المستخدمون من إجراء المكالمات من داخل التطبيق على تلفاز ابل، أو بدءها على أجهزة آيفون أو آيباد، ثم استكمالها على التلفاز.

Apple TV's Next Update Will Add FaceTime, Dialogue-Enhancement Feature, Remote Finder and More https://t.co/6hZB1xqe1u — Variety (@Variety) June 6, 2023

ليس FaceTime وحسب

الى ذلك، سوف تتوفر تطبيقات محادثات فيديو مماثلة مثل زووم Zoom على تلفاز آبل مع نظام tvOS 17.

موعد اطلاقه

وفي الوقت الذي لم يتم به الإعلان رسميا عن موعد اطلاق نظام tvOS 17 الذي لا يزال تحت التطوير حاليا، تشير التسريبات انه سيكون جاهزا في خريف العام الجاري.