مستخدمو Apple TV 4K سيجرون محادثات فيديو من خلال تلفازهم

سيصبح بمقدور مستخدمي جهاز تلفاز Apple TV 4K استخدام تطبيق محادثات الفيديو “فيس تايم FaceTime” ، وذلك مع نظام tvOS 17 الجديد الذي يتوقع إصداره قريبا.

FaceTime Launching on Apple TV With iPhone and iPad Camera Integration https://t.co/U1cs1Rdo1A by @rsgnl pic.twitter.com/htDgnevjJq

— MacRumors.com (@MacRumors) June 5, 2023