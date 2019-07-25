مستخدمي وإيرادات “سناب شات” ترتفع خلال الربع الثاني من 2019

أعلنت شركة “سناب شات” عن نتائج الربع الثاني لعام 2019، مما يكشف عن نمو عدد مستخدمي التطبيق بشكل كبير.

وقد تجاوزت إيرادات “سناب شات” تقديرات المحللين بعدما ارتفعت بنحو 48 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما زاد عدد المستخدمين بفارق كبير عن التوقعات.

وقالت الشركة، إنها حققت خسائر بنحو 255.17 مليون دولار (19سنتاً للسهم) في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل خسائر بقيمة 353.31 مليون دولار (27 سنتاً للسهم) خلال نفس الفترة من عام 2018.

وكشفت الشركة أن عدد المستخدمين النشطين يومياً على تطبيق سناب شات ارتفع إلى 203 مليون مستخدم خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومقارنة مع 188 مليون مستخدم في الربع المقارن من 2018.

وجاء معظم هذا النمو من بلدان خارج أمريكا الشمالية وأوروبا، والتي كانت تقليديا أكبر أسواق Snapchat، واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة Snap، إيفان شبيغل، سناب شات الحديث، والذي بدأ طرحه في وقت سابق من هذا العام، كعامل رئيسي.

وقال شبيغل في بيان: “إننا نشهد نتائج إيجابية مبكرة عقب إطلاق تطبيقنا الجديد على نظام Android، مع زيادة بنسبة 10 في المائة في معدل الاحتفاظ بالمستخدمين الجدد”.

وأضاف: “لقد أطلقنا مؤخرًا الجيل التالي من عدسات AR التي تستخدم شبكات عصبية عميقة لتعديل مظهر الشخص في الوقت الفعلي، وأكثر من 200 مليون مستخدم سناب لعب بهذه العدسات (الفيلترز) الجديدة في الأسبوعين الأولين، زاد عدد المستخدمين الذين يقدمون عدسات جديدة من خلال Lens Studio كل شهر بأكثر من 20٪ عن الربع السابق.

وأكد أن الشركة تخطط لمواصلة الاستثمار في الواقع المعزز، “أصبح الواقع المعزز سلوكا يوميا للغالبية العظمى من مجتمعنا لأن Snapchat مرتبط بالكاميرا، تتمثل استراتيجيتنا في مواصلة دفع الابتكار في تقنية AR الأساسية، مع بناء منصة للمبدعين والشركاء لتحسين تجارب الواقع المعزز في مجتمعنا”.

وقد ارتفع سهم Snap بنسبة تزيد عن 10 بالمائة في ساعات التداول بعد النتائج مباشرة.