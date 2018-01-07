للمرة الأولى... مكلارين سينا الجديدة تظهر على الطبيعة!

مكلارين سينا الجديدة على الطبيعة للمرة الأولى

بعد ان كشفت مكلارين عن سيارتها المحدودة سينا سابقا في ديسمبر, استطاع احد المصورين من التقاط اول صورها على الطبيعة. وبالرغم من انها كانت كاملة باللون الأسود, إلا ان خطوطها و ملامحها الحادة لم تخفي شراستها و جمالها.

تحت غطاء سينا الجديدة محرك V8 ثنائي التيربو سعة 4.0 لتر بناقل حركة يدوي ثنائي الكلتش مكون من 7 سرعات وتعمل بنظام الدفع الخلفي، وتبلغ قوة المحرك 789 حصان و 590 رطل-قدم من عزم الدوران بينما تحمل تسارع رائع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.5 ثانية فقط وسرعة قصوى تبلغ 320 كم/س وهي أقوى مكلارين مخصصة للطرق في تاريخ الشركة.

مكلارين ستنتج 500 نسخة فقط من سينا على أن يكون سعرها هو 3.75 مليون ريال، وستعرض السيارة أمام وسائل الإعلام في معرض جنيف 2018 في مارس المقبل على أن تبدأ بتوزيعها على الملاك في الربع الثالث من 2018.

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