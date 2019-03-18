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9.5 مليار ريال مشتريات الأجانب في سوق الأسهم السعودية خلال 11 أسبوعاً

9.5 مليار ريال مشتريات الأجانب في سوق الأسهم السعودية خلال 11 أسبوعاً
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