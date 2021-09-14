مشروع النفق العميق في دبي... نقلة نوعية في نظام تصريف المياه

تعتزم إمارة دبي قريباً افتتاح أحد أهم مشاريع البنية التحتية والاستثنائية في دبي وهو مشروع "النفق العميق" ،الذي يتميز بأرقى المعايير العالمية في مجال تصريف مياه الأمطار في الإمارة، ومشروع النفق العميق في دبي هو المشروع الأول من نوعه في مجال تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية والسطحية، وسيعمل على تجميع المياه والاحتفاظ بها لـ100 عام المقبلة.

مميزات مشروع النفق العميق في دبي

يتميز مشروع النفق العميق في دبي على تصريف مياه الأمطار عبر النفق بالجاذبية الأرضية

مشروع النفق العميق في دبي يغني عن التكاليف الإنشائية المرتبطة بمحطات الضخ الفرعية

سيعمل مشروع النفق العميق في دبي على تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة بـ 20%

تعمل آلية الطفح في مشروع النفق العميق في دبي بطاقة تدفقية تصل إلى 110 أمتار مكعبة بالثانية

تعمل آلية الضخ في مشروع النفق العميق في دبي بطاقة 9.5 مليون متر مكعب من تدفق مياه الأمطار يومياً من خلال المضخات المصنوعة خصيصاً للمشروع

مشروع النفق العميق في دبي هو أكبر مشروع على مستوى العالم بنوعية «سوبر دوبلكس ستانلس ستيل» على أرض تبلغ مساحتها 2.6 هكتار

يدعم مشروع النفق العميق في دبي مبادئ الاستدامة ويراعي سلامة البيئة البحرية

في مشروع النفق العميق في دبي سيتم تصريف مياه الأمطار إلى البحر اعتماداً على تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر، أي عند هطول أمطار غزيرة، أو ارتفاع مستويات سطح البحر بالقرب من المحطة، من خلال غرفة التحكم المركزي للمحطة.

يعمل نظام مشروع النفق العميق في دبي بشكل تلقائي للتكيف مع المعطيات لاستمرار الحد من تأثير العواصف المطرية والفيضانات في منطقة الخدمة.

تمت أعمال حفر في مشروع النفق العميق في دبي لتصريف مياه الأمطار باستخدام آلات حفر الأنفاق (TBM) الضخمة وبقطر خارجي يبلغ 11.05 متر.

تتميز آلية عمل آلات حفر مشروع النفق العميق في دبي دون عرقلة حركة السير في الشوارع الحيوية التي تقع في نطاق المشروع بشكل طبيعي.

الهدف من مشروع النفق العميق في دبي

مشروع النفق العميق في دبي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في نظام التصريف، إذ أنه يلبي أهداف التنمية المستدامة، إذ أنه سيجمع مياه الأمطار والمياه السطحية من مساحة إجمالية تصل إلى 500 كيلومتر مربع، ونقلها عن طريق نفق عميق يصل طوله 10.3 كيلومترات، وقطر داخلي يبلغ 10 أمتار، وعمق يتراوح من 40 إلى 60 متراً، إلى أن ينتهي مساره عند محطة الضخ الرئيس.