هل الإمارات والهند نحو الربط بمشروع تحت الماء؟!

مشروع تحت الماء يربط بين الإمارات والهند

أعلنت شركة المستشار الوطني المحدودة ، وهي شركة استشارية مقرها مدينة مصدر بأبوظبي، عن مشروع مستقبلي لربط دولة الإمارات بالهند عبر نفق تحت سطح البحر يحمل خط سكة حديد فائق السرعة.

مشروع نفق الفجيرة -مومباي تحت سطح البحر هو الآن في مرحلة المفهوم الأولي، لكن المدير العام، عبد الله الشحي قال إنه سيحسن التجارة الثنائية بين البلدين.

وقال الشحي إن الفوائد الرئيسية المتوقعة من المشروع تتمثل في نقل الركاب والسياح والعمال بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والهند.

وفقا للشحي، فإن النفق سوف يستخدم أيضا لتصدير النفط والغاز من ميناء الفجيرة إلى الهند واستيراد المياه من نهر نارمادا، شمال مومباي، إلى دولة الإمارات.

كما يمكن للنفق نقل السلع والبضائع بين البلدين، وتزويد السفن العابرة بالوقود عبر محطة وقود عائمة.

وأشارالشحي إلى أن محطات القطارات المستقبلية قد تشمل أيضا ميناء كراتشي في باكستان ومسقط عاصمة عمان، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وقد تتضمن الخطط المستقبلية أيضا بناء طريق داخل النفق للسيارات والشاحنات بالإضافة إلى فندق عائم ومراكز تسوق ومحطات وقود.

وأضاف أن سرعة القطارات يمكن أن تصل إلى 600-1000 كيلومتر / ساعة، مع تغطية مسافة 1826 كم بين مومباي ومحطة الفجيرة في غضون ساعتين إلى أربع ساعات، بينما يمكن تغطية ميناء جواد في باكستان إلى الفجيرة خلال ساعة واحدة.

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