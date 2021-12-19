مصرف الإمارات المركزي يمدد إجراءات دعم الاقتصاد

أقرمصرف الإمارات المركزي تمديد عدة إجراءات ضمن خطة الدعم الاقتصادي المستهدف حتى 30 يونيو، بما في ذلك برنامج خطة الدعم الخاص بالإقراض والتمويل الجديد، بالإضافة إلى إجراءات التخفيف الاحترازية على متطلبات احتياطي رأس المال والسيولة ومصادر التمويل المستقرة، بهدف دعم التعافي المستمر لاقتصاد البلاد.

وكان مصرف الإمارات المركزي قد أعلن في شهر يونيو الماضي أن محافظ المركزي بحث مع الرؤوساء التنفيذيين للبنوك مواصلة الدعم لاقتصاد البلاد، إذ أشار محافظ البنك إلى وجودة نية لتمديد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجَّهة حتى 30 يونيو

