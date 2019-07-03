مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة بقيمة 600 مليون ريال لصالح البنوك المحلية

أصدر مصرف قطر المركزي اذونات خزينة بقيمة 600 مليون ريال لصالح البنوك المحلية، وتوزع الإصدار لشهر يونيو على ثلاث شرائح، الأول لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال وبسعر فائدة 2.24%، والثاني لأجل ستة أشهر بقيمة 200 مليون ريال بسعر فائدة 2.33%، والثالث بقيمة 100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 2.34%.