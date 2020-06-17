مصرف لبنان المركزي يخطط لدفع سعر الدولار للانخفاض بشكل‭ ‬ متواصل

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي لرويترز يوم الثلاثاء إن البنك المركزي يهدف لدفع سعر الدولار الأمريكي للانخفاض بالإتفاق مع صيرافة العملة المرخصين للمساعدة في استقرار الأسعار بقدر استطاعته.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الجمعة إن البنك المركزي سيزود سوق العملة بالدولارات بدءا من يوم الاثنين في إطار مسعى لدعم الليرة اللبنانية التي خسرت أكثر من 60 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول.

وردا على سؤال مكتوب من رويترز، قال سلامة إنه لم يقل ما إذا كان البنك المركزي قد بدأ إمداد السوق بالدولارات.

وكتب يقول ”هدفنا بالاتفاق مع الصيرافة المرخصين هو دفع سعر الدولار للانخفاض بشكل متواصل، لنساهم بقدر استطاعتنا في استقرار الأسعار“.

”هذه المقاربة ضرورية في اقتصاد الدفع فيه نقدا... نأمل بأنه سيجري تنفيذ إصلاحات... لجلب الثقة“.

ويصارع لبنان أزمة مالية حادة يُنظر إليها على أنها التهديد الأكبر لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي استمرت بين عامي 1975 و1990. وهبطت عملته وسط نقص حاد في سيولة العملة الصعبة أدى إلى تخلف الحكومة عن سداد دين سيادي في مارس آذار.

وما زالت الدولارات يجري تداولها في سوق موازية على الرغم من مساع رسمية لتنظيم التعامل.

واتفق صيرافة العملة الأجنبية المرخصون مع الحكومة في وقت سابق هذا الشهر على العمل لخفض سعر الصرف تدريجيا إلى 3200 ليرة للدولار.

وفي السوق الموازية يوم الثلاثاء، قال متعامل إنه اشترى دولارات بسعر قدره 4700 ليرة وقال آخر إنه اشترى بسعر 4800 ليرة. وتتراوح الأسعار الرسمية المعروضة لدى الصيرافة المرخصين من 3860 إلى 3910 .

واصطفت طوابير خارج بعض محال الصرافة المرخصة، حيث قال بضعة زبائن إنهم اشتروا 200 دولار كحد أقصى بسعر 3910 ليرات للدولار.

وما زال لبنان يطًبق سعر ربط رسميا عند 1507.5 ليرة للدولار لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وسيجري تدشين منصة الكترونية جديدة للتداول في الثالث والعشرين من يونيو حزيران في إطار المسعى الرامي لتوحيد أسعار الصرف. وقال سلامة إن المنصة تهدف إلى أن تسترشد بها السوق.

وكتب يقول ”الحجم اليومي هو 4 ملايين دولار في المتوسط. هذه المبالغ يجري شراؤها من السوق وبيعها إلى السوق. وبالتالي فإن الاحتياطيات لدى المصرف المركزي ليست في خطر“.

”المصرف المركزي ملتزم دوما بالحفاظ على استقرار الليرة أو على الأقل تهدئة وتيرة التقلبات في سوق الصرف“.