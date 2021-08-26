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مصر: اتفاقية بقيمة 1.6 مليار دولار لتأسيس شركة "مصر للميثانول والبتروكيماويات"

منشور 26 آب / أغسطس 2021 - 05:24
مصر: اتفاقية بقيمة 1.6 مليار دولار لتأسيس شركة "مصر للميثانول والبتروكيماويات"
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع، المخطط إقامته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، حوالي 1.6 مليار دولار، وبطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنوياً.
أبرز العناوين
ويهدف المشروع إلى سد احتياجات السوق المحلي من الميثانول ومشتقاته وتصدير الفائض للخارج.

أبرمت كل من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة حلوان للأسمدة، وشركة الأهلي كابيتال القابضة اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة "مصر للميثانول والبتروكيماويات" لإنتاج الميثانول والأمونيا والبتروكيماويات وغيرها.

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وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع، المخطط إقامته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، حوالي 1.6 مليار دولار، وبطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنوياً.

ويهدف المشروع إلى سد احتياجات السوق المحلي من الميثانول ومشتقاته وتصدير الفائض للخارج.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الجديدة بين شركة أبو قير للأسمدة وشركة حلوان للأسمدة بنسبة %35 لكل منهما، وشركة الأهلي كابيتال القابضة الذراع الاستثمارى للبنك الأهلي المصري بنسبة 30%.

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تم تعديل هذا المقال من مصدره الأصلي

كلمات دالة:مصر

Via SyndiGate.info


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