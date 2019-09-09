مصر: العجز التجاري يتراجع إلى 3.38 مليار دولار في يونيو

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأحد، إن العجز التجاري تراجع 21.9 في المائة إلى 3.38 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، مع صعود الصادرات 4.3 في المائة وهبوط الواردات 13 في المائة.

وأضاف جهاز الإحصاء في بيان، أن الصادرات زادت إلى 2.30 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي، من 2.20 مليار قبل عام.

وانخفضت الواردات إلى 5.68 مليار دولار في فبراير من 6.53 مليار دولار قبل سنة، بفعل تراجع واردات المنتجات النفطية 36.4 في المائة والحديد والصلب بنسبة 37.3 في المائة.

يأتي تراجع واردات مصر من المنتجات البترولية بعد زيادة إنتاج الغاز الطبيعي ولا سيما من حقل ظُهر في البحر المتوسط إلى جانب اكتشافات في شمال الإسكندرية ودلتا النيل.

وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.

في غضون ذلك، أعلنت أمس المجموعة المالية هيرميس، إتمام صفقة بيع 69.1 مليون سهم من شركة ابن سينا فارما «ISPH.CA»، مما يمثل 8.4 في المائة من أسهم الشركة في السوق الثانوية بالبورصة المصرية.

وقامت هيرميس بدور مدير الطرح وتقديم خدماتها الاستشارية للأطراف البائعة وهم عائلة عبد الجواد وعائلة محجوب والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية «EBRD».

وفي هذا السياق أشاد محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس بقدرة قطاعي الترويج والوساطة على نجاحهم في إتمام صفقة أخرى في أقل من شهر على طرح شركة فوري في البورصة المصرية. حيث تعد سادس صفقات سوق المال خلال العام الحالي بعد أن نفذت الشركة صفقات بعدة أسواق مثل السوق السعودية «تداول» وبورصة لندن والبورصة المصرية.

ومنذ إنشائها العام 2001 تعتبر شركة ابن سينا فارما أسرع شركة نمواً وثاني أكبر موزع للأدوية في مصر. وتقوم الشركة بتوزيع محفظة متنوعة ومتكاملة من المنتجات الدوائية من أكثر من 350 شركة مصرية ودولية إلى شبكة عملاء تضم أكثر من 42 ألف صيدلية ومستشفى ومحلات تجزئة ومتاجر جملة، كما أن الشركة تمتلك أسطولا يضم أكثر من 670 سيارة تقوم بأكثر من 460 ألف عملية توصيل شهرياً.

من جانبه، أكّد مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن الشركة استفادت من شبكة عملائها الدولية وخبرتها في صفقات سوق المال للانتهاء من الصفقة في زمن قياسي، كما أن جاذبية شركة ابن سينا وإقبال المستثمرين على القطاعات الدفاعية مثل الأدوية والرعاية الصحية كانا من عوامل نجاح الصفقة.

جدير بالذكر أن الصفقة تمثل سادس صفقات سوق المال التي نفذتها هيرميس بمختلف الأسواق منذ بداية العام 2019، حيث تأتي في أعقاب صفقة طرح أسهم فوري وصفقة إصدار أسهم إضافية لصالح الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» بالبورصة المصرية، وصفقة الطرح العام الأولي لشركة Finablr ببورصة لندن، وكذلك صفقة بيع حصة 31.5 في المائة من أسهم مجموعة مستشفيات كليوباترا بالبورصة المصرية، فضلاً عن تنفيذ الطرح العام الأولي لشركة المراكز العربية بالسوق السعودية «تداول». وأعلنت شركة ابن سينا فارما مؤخرا، توقيع عقد شراكة لاستيراد وتوزيع منتجات شركة روش العالمية في مصر، وهي الأكبر عالمياً في مجال التكنولوجيا الحيوية وشركة رائدة في مجال الأدوية والتشخيص. وستقوم ابن سينا بتوزيع 40 صنف دواء لشركة روش العالمية، المتخصصة في توفير علاج مرضى السرطان والتصلب المتعدد وأمراض الهيموفيليا.

تتوقع ابن سينا أن تضيف الاتفاقية الجديدة 300 مليون جنيه للإيرادات (+1.0 - 1.5 في المائة على مبيعات ابن سينا) و24 مليون جنيه لمجمل الربح (مع افتراض هامش بنحو 8.0 في المائة) بنهاية العام 2020.

وأشارت بلتون المالية إلى أن شركة ابن سينا فارما تعتزم بدء توزيع هذه المنتجات في الربع الرابع من العام 2019 دون الحاجة للاستثمار في أصول جديدة، «بموجب هذا الاتفاق، ستكون ابن سينا ثالث موزع لمنتجات شركة روش في مصر».

من الجدير بالذكر أن شركة روش سجلت مبيعات في السوق المصرية العام 2018 بنحو 1.4 مليار جنيه، أي بحصة سوقية 1.6 في المائة بحسب تقرير مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الدوائية.