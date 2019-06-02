مصر تتراجع عن قرار إلغاء تصاريح السفر المجانية

تراجع وزير النقل المصري كامل الوزير، الذي كان يشغل منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن قراره الأخير إلغاء تصاريح السفر المجانية "الميدالية" للعاملين في الهيئة القومية للسكة الحديدية، على خلفية تلويحهم بالتصعيد في حالة عدم التراجع عن القرار، خصوصاً أن العاملين في الهيئة نظموا وقفة احتجاجية قبل أسبوعين، رفضاً لوضع نظام جديد للحوافز يقلّص من مستحقاتهم المالية.

وتقدم المئات من العاملين في الهيئة من مختلف طوائف التشغيل "عمال وفنيين ومهندسين"، ممن يستقلون القطارات بشكل يومي، بطلب إلى رئيس الهيئة القومية للسكة الحديدية، ووزير النقل، يؤكدون فيه أن "الميدالية" حق أصيل للعامل بموجب بنود لائحة الهيئة، ومصدق عليه من مجلس المديرين في الهيئة، و"ليس من حق وزير النقل إلغاء قرار معمول به منذ عشرات السنين لخدمة أبناء الهيئة".

سبق أن كشف "العربي الجديد" وجود حالة من الغضب المكتوم لدى العاملين في الهيئة، والذين يقدّر عددهم بنحو 80 ألف عامل، بسبب قرار وزير النقل إلغاء تصاريح السفر المجانية الخاصة بهم وبأسرهم، ليصبح ارتياد موظفي الهيئة للقطارات بتذكرة مدفوعة، الأمر الذي دفع مجموعة من العاملين في مقر الهيئة الرئيسي في شارع رمسيس بالقاهرة، إلى التلويح بورقة "الاحتجاج" رفضاً للقرار.

وتعد تصاريح السفر المجانية حقا مكتسبا للعاملين في الهيئة على مدار العشرات من السنين، حيث إنه يقتطع نحو 800 ألف جنيه سنوياً من أموال العاملين لصالح صندوق الخدمات الاجتماعية للموظفين وأسرهم، وهو ما يمنحهم حق استقلال جميع القطارات بالمجان أو بربع الأجرة، وكذلك استفادة أبنائهم من تصاريح السفر المجانية خلال أعوام الدراسة في جميع المراحل التعليمية.