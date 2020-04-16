مصر: تحويلات العمالة في الخارج ترتفع بـ 33.6% في يناير وفبراير

قال البنك المركزي المصري اليوم إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 33.6 بالمئة على أساس سنوي في يناير وفبراير من العام الجاري بقيمة 1.3 مليار دولار لتبلغ نحو 5.2 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار تقريبا خلال نفس الفترة من 2019.

وأضاف البنك في بيان صحفي أن التحويلات ارتفعت خلال يناير 27.8 بالمئة على أساس سنوي إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار تقريبا قبل عام، كما زادت تحويلات فبراير 40.3 بالمئة إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار تقريبا في نفس الشهر من 2019 .

وتمثل التحويلات مصدرا مهما للعملة الأجنبية للبلاد.