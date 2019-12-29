مصر ترسي امتيازات تنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر على شركات Chevron و Shell ومبادلة

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصرية طارق الملا الأحد إرساء ثلاث قطاعات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر على شركات شيفرون وشل ومبادلة الإماراتية في مزايدة عالمية قال الوزير إنها الأولى للتنقيب في المنطقة.

وقال الوزير في بيان إن شركة شيفرون الأمريكية فازت في المزايدة بأحد القطاعات كما فازت مجموعة داتش شل الإنجليزية الهولندية بقطاع ثان في حين كان القطاع الثالث من نصيب تحالف شركتي شل ومبادلة الإماراتية.

وأضاف البيان أن إجمالي مساحة القطاعات الثلاثة تبلغ عشرة آلاف كيلومتر مربع وأن الحد الأدنى للاستثمارات يبلغ 326 مليون دولار "ترتفع إلى عدة مليارات دولار في مراحل التنمية في حالة تحقيق الاكتشافات".