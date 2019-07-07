مصر ترفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 % إلى 30 %

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود أمس بنسب تتراوح بين 16 % و30 % في بعض المنتجات، في الوقت الذي تقترب فيه من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.

وقالت وزارة البترول المصرية في بيان إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات (0.4825 دولار) للتر من 6.75 جنيهات، بزيادة نحو 18.5 %، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيهات من 5.50 جنيهات، بزيادة 22.7 %. وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيهات، بارتفاع 16.1 %، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيهات للتر من 5.50 جنيهات، بزيادة 22.7 %.

وذكر البيان أن سعر اسطوانات غاز الطهي ارتفع 30 %، ليزيد من 50 جنيهاً إلى 65 جنيهاً للاستخدام المنزلي ومن 100 جنيه إلى 130 جنيهاً للاستخدام التجاري. وقال مسؤول بوزارة البترول إن مصر تعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بهدف ربطها بالأسعار العالمية بداية من الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف أن الأسعار الجديدة للبنزين في مصر تعادل التكلفة الفعلية‭ ‬حالياً.وهذه المرة الخامسة التي ترفع فيها مصر أسعار الوقود منذ 2014.وتقليص دعم الوقود بند رئيسي في حزمة إصلاحات ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات وقعته مصر مع صندوق النقد في 2016.