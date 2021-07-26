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مصر تسجل فائض أولي بـ1.4% في ميزانية 2020-2021

منشور 26 تمّوز / يوليو 2021 - 07:37
مصر تسجل فائض أولي بـ1.4% في ميزانية 2020-2021
مصر سجلت أيضاً عجزاً في الموازنة 7.4 في المئة في العام المالي 2020-2021، نزولاً من 8 في المئة قبل عام
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قالت الرئاسة المصرية في بيان صحفي اليوم، إن الفائض الأولي في السنة المالية 2020-2021 بلغ 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 93.1 مليار جنيه (5.926 مليارات دولار).

قالت الرئاسة المصرية في بيان صحفي اليوم، إن الفائض الأولي في السنة المالية 2020-2021 بلغ 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 93.1 مليار جنيه (5.926 مليارات دولار).

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 والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها من دون احتساب فوائد الدين. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وحتى نهاية يونيو. وكانت مصر تستهدف عجزاً إجمالياً في الميزانية عند 7.8 في المئة وفائضاً أولياً 0.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 وقال البيان إن مصر سجلت أيضاً عجزاً في الموازنة 7.4 في المئة في العام المالي 2020-2021، نزولاً من 8 في المئة قبل عام.

 ولم يذكر البيان تفاصيل عن النمو الاقتصادي في السنة المالية الماضية.

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 ولم يتسنَّ لرويترز الاتصال بالرئاسة أو وزارة المالية أو وزارة التخطيط للحصول على مزيد من التفاصيل.

 وقالت الرئاسة إن الدين تراجع إلى الناتج المحلي في البلاد إلى 90.6 في المئة في نهاية 2020-2021 من 108 في المئة في 2016-2017.

كلمات دالة:اقتصاد مصر

Via SyndiGate.info


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