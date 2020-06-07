مصر تصدر تيسيرات ضريبية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي

تواصل الحكومة المصرية قرارات التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا .. والتي منها مؤخرا إصدار وزارة المالية المصرية قرارا يشمل تيسيرات ضريبية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى الخدمة بما يسهم فى تنشيط الأدوات المالية غير المصرفية ويساعد فى إنعاش حركة البيع والشراء .. ومن بين تلك التيسيرات خصم كل فوائد القروض والسلفيات من صافى الأرباح قبل حساب الضريبة ..

وعلى صعيد آخر .. وضمن سلسلة إجراءات الحد من تداعيات كورونا على القطاعات الاقتصادية المتضرر .. يستكمل صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة بمصر صرف إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة والتي تتخطى قليلا 171 مليون جنيه يستفيد منها نحو 162 ألف عامل في 1530 منشأة متضررة وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 600 جنيه ..

أما فيما يتعلق بجهود الحكومة المصرية لإيجاد خطوط علاجية لفيروس كورونا .. أعلنت وزارة الصحة المصرية نجاح تجربة حقن المصابين بالفيروس من الحالات الحرجة ببلازما المتعافين وزيادة نسب الشفاء والخروج من المستشفيات .. ما دفعها لتفعيل العمل بخمسة مراكز نقل دم لسحب بلازما المتعافيين وفق شروط حددتها

.. هذا وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى أمس السبت 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها و 1198 حالة وفاة.