مصر توافق على اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية

مصر تصدق على اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية

أودع أسامة عبد الخالق سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي أمس الاثنين، رسميا، وثيقة تصديق مصر على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

وقال عبد الخالق - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» - «قبل دقائق قليلة، أودعت رسميا وثيقة التصديق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية».

وأضاف أن مصر تعد بذلك الدولة الـ18 التي تقوم بتسليم وثيقة التوقيع على الاتفاقية، وتتبقى فقط 4 دول أخرى لتدخل الاتفاقية حيّز النفاذ، لافتا إلى أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية يأتي ضمن الأولويات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي. يذكر أن العدد المطلوب لدخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ هو 22 وثيقة.

على صعيد آخر، التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعدد من الشركات الأردنية المستثمرة في مصر والراغبة في الاستثمار بها، وذلك على هامش اللجنة الوزارية للتحضير للجنة العليا المصرية الأردنية، والتي من المقرر عقدها في القاهرة خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وذلك بحضور كل من السفير شريف كامل، سفير مصر في عُمان، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولي، وخالد عياد، معاون الوزيرة.

وأكدت الوزيرة، على عمق العلاقات المصرية الأردنية المشتركة، والاستعداد الدائم من قبل الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات خاصة على المستوى الاستثماري، موجهة الدعوة للشركات الأردنية إلى زيادة استثماراتها في مصر والتي تبلغ حاليا نحو 600 مليون دولار، متمثلة في عدد الشركات ذات المساهمة الأردنية في مصر وعددها 1945 شركة، موضحة أن استثمارات مصر في الأردن بلغت نحو مليار دولار متمثلة في عدد الشركات المصرية العاملة في الأردن والبالغ عددها 499 شركة.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أطلقتا مبادرة «استثمار بلا تحديات» للتواصل مع المستثمرين حول مقترحاتهم وحل مشكلاتهم، وذلك في إطار جهود الوزارة للتسهيل على المستثمرين، وإزالة أي عقبات تواجههم.

وخلال الاجتماع، أشادت الشركات الأردنية بحل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عددا من مشكلات المستثمرين الأردنيين في مصر والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر لتحسين بيئة الاستثمار. وأكد أيمن حتاحت، مدير عام شركة الكربونات الأردنية، أن «السوق المصرية سوق واعدة وكبيرة جدا، وما يميزها عن باقي الأسواق أنها الأقل في تكلفة الإنتاج، والسلعة تتميز بانخفاض سعرها مع تحقيق أعلى نسبة ربح في منطقة الشرق الأوسط»، موضحا أن حجم استثمارات الشركة في مصر يصل إلى 100 مليون دولار.

وأوضح ميشال الصايغ، رئيس مجموعة الصايغ، أن استثمارات المجموعة في مصر تبلغ نحو 30 مليون دولار في مجالات الدهانات والمواد الكيماوية، مشيرا إلى أن المجموعة تعمل على زيادة استثماراتها في مصر في مجال تصنيع الدهانات خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تتميز به مصر من فرص استثمارية واعدة.

وذكر حسن الصمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العملاق الصناعية، أن شركته ترغب في الاستثمار في مصر وإقامة مشروعات لها بقيمة تصل إلى 7 ملايين دولار في مجال صناعة المنظفات. وأشار عبد الكريم حلواني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحلواني، إلى أن استثمارات مجموعته في مصر تصل إلى 10 ملايين دولار في مجال المواد الغذائية، وتعمل على زيادتها خلال المرحلة المقبلة في ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة التي أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار.

وأكد علي المعايطة، رئيس مجلس إدارة مجموعة الساهر للمقاولات، أن المجموعة ترغب في إقامة مشروعات لها في مصر باستثمارات تبلغ نحو مليوني دولار لإنتاج الأنابيب المستخدمة في قطاع البناء والتشييد.

وقالت روان عميش، الرئيس التجاري لمنطقة الشام ومصر في مجموعة فاين الصحية، إن استثمارات المجموعة في مصر تبلغ 1.25 مليار جنيه، وإن الشركة «لن تتوقف عن الاستثمار والتوسع في مصر».

وبدأت فاين، عملها في الأردن العام 1958، وتعمل الشركة في صناعة منتجات الورق الصحي، وأسست أول مصانعها في مصر العام 1990، وتمتلك حاليا 4 مصانع في مدينة السادس من أكتوبر.

ويعمل في مصانع شركة فاين بمصر، نحو ألف موظف وعامل.

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