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مصر توافق على اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية

مصر توافق على اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية
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