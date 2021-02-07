مصر تطلق مشروع استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لأول مرة فى الأقصر



وخلال الافتتاح أوضح الوزير أن المحطتين المتكاملتين بالأقصر تأتيان ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وبخاصة فى صعيد مصر، مشيراً إلى أن خطة نشر المحطات المتكاملة لخدمة المواطنين تراعى زيادة منافذ التموين بالغاز الطبيعى وكذلك مراكز التحويل تحقيقاً لخطط التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات وزيادة الاعتماد عليه ضمن منظومة تداول الوقود بالسوق المحلى.

وأكد الملا على أن الإسراع فى انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعى فى المحافظات يخدم بقوة أهداف المشروع القومى لزيادة استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات والذى يشهد نقلة نوعية لم تكن لتتحقق لولا الدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة والتعاون مع جهات الدولة المختلفة، مشيداً بالدعم الذى وفره محافظ الأقصر للإسراع بإقامة المحطتين ضمن خطة نشر 15 محطة تموين الغاز الطبيعى بالمحافظة، وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية لديها خطة واضحة للاستفادة من هذا الدعم القوى وما أحدثه من زخم وزيادة الوعى لدى المواطنين وما تم توفيره من تمويل للتوسع فى أنشطة المشروع، حيث يعمل قطاع البترول من خلال التكامل بين شركاته والشركات العاملة فى مجال تقديم خدمات الغاز الطبيعى وكذلك شركات تسويق المنتجات البترولية على المضى قدماً فى مضاعفة أعداد محطات تموين الغاز الطبيعى بنهاية العام الحالى وزيادة أعداد المستفيدين منها، وأن التواجد لافتتاح محطتى وقود متكاملتين بالأقصر وما يتم تنفيذه من مشروعات بترولية وتنموية متنوعة رسالة من الدولة لأهل الصعيد الأوفياء بأن خطط الدولة التنموية تضع الصعيد كأولوية ضمن رؤية التنمية المستدامة مصر 2030.

وأكد الملا على أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة ودعمها المواطن أحد الأسباب الرئيسية فى الانطلاقة التى تقوم بها الدولة حالياً فى هذا المشروع الحيوى، وكذلك فى أعمال التنمية التى تتم على مستوى الجمهورية والمشروعات غير المسبوقة التى يشهدها صعيد مصر، فالإصلاح الاقتصادى والاستقرار السياسى الذى تشهده مصر ساهم فى سداد الجانب الأكبر من المستحقات المتراكمة للشركاء، وأعطى دفعات قوية للعمل البترولى وزاد معدلات الإنتاج من الثروة البترولية، فترتب على ذلك زيادة فى معدلات توصيل الغاز للمنازل والسيارات والأنشطة الاقتصادية والخدمية بالسوق المحلى، وكذلك التوسع فى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود الذى أعطته المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة وإدخال السيارات الملاكى للعمل بالغاز دفعات قوية.

من جانبه أكد المحافظ الحرص الكامل على دعم خطط وزارة البترول والثروة المعدنية فى زيادة عدد محطات التموين المتكاملة وكذا التوسع فى تقديم خدمة التموين بالغاز الطبيعى كوقود والتى تخدم الأهالى بالمحافظة وتحقق أهداف الدولة فى زيادة عدد المستفيدين بتلك الخدمة الحضارية، لافتاً إلى أن محافظة الأقصر محافظة أثرية وسياحية، وأن تشغيل المواطنين لمركباتهم بالغاز الطبيعى يضيف بعداً بيئياً متميزاً يدعم جهود الترويج السياحى، كما يحقق وفراً متميزاً للمواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن المحطتين الجديدتين تم تجديدهما وإدخال خدمة تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود لخدمة أهالى الأقصر ونفذتهما كوادر شركة غاز مصر وتمثلان نموذجاً للتعاون بين شركات تسويق وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى فى الإسراع بتنفيذ خطة وزارة البترول لمضاعفة أعداد محطات تموين الغاز الطبيعى كوقود، ويتواجد بالمحطتين مركزى تحويل للتسيير على المواطنين بالأقصر والمناطق المتاخمة لها فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى كوقود، كما تجدر الإشارة إلى أنه يتوافر بالمحافظة تسهيلات بترولية تعطى المرونة الكاملة للوفاء باحتياجاتها من المنتجات البترولية والبوتاجاز والغاز الطبيعى.

وخلال افتتاح المحطة الأولى أوضح المهندس ناصر أمين رئيس شركة كارجاس أن محطة الشركة المقامة فى محطة تموين الوقود المتكاملة التابعة لشركة النيل لتسويق البترول ومركز التحويل التابع لها أقيمت على مساحة حوالى ألف متر وتبلغ طاقتها التشغيلية 900 متر مكعب غاز طبيعى فى الساعة ومؤهلة لخدمة تموين حوالى 1200سيارة بالغاز يومياً.

وخلال افتتاح المحطة الثانية أوضح المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك أن محطة تموين الغاز التى تتبع غازتك تتواجد بمحطة تموين مصر للبترول وتبلغ طاقتها التشغيلية 800 متر مكعب غاز فى الساعة ويمكنها تموين حوالى 1500 سيارة بالغاز يومياً.

حضر الافتتاح المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، ونائبه للنقل والتوزيع، والدكتور مجدى جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونائبه للتخطيط والمشروعات ومساعده لمشروعات التوصيل وناصر شومان، رئيس شركة النيل لتسويق البترول، ومحمد شعبان، رئيس شركة مصر للبترول، والمهندس وائل جويد، رئيس شركة غاز مصر، والمهندس محمود ناجى، معاون الوزير لنقل وتداول المنتجات البترولية، ومحمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ولفيف من قيادات محافظة الأقصر.