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مصر تعتزم رفع أسعار الكهرباء من جديد في يوليو المقبل

مصر تعتزم رفع أسعار الكهرباء من جديد في يوليو المقبل
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