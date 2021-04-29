مصر تعطي ترخيصاً للقاح صيني جديد

منحت مصر ترخيصاً لاستخدام لقاح صيني جديد هو «كورونا فاك»، في حين وجهت الحكومة المصرية بـ«تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المقاهي والمحلات والأماكن العامة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا المستجد) واتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المخالفين».



وأعلنت هيئة الدواء المصرية «منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح (كورونا فاك) إنتاج شركة (سينوفاك) الصينية، وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقاً للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح». ووفق بيان لهيئة الدواء، مساء أول من أمس، فقد «بلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من الهيئة خمسة لقاحات، وذلك بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقاً للقاحات (سينوفارم)، و(كوفيشيلد - أسترازينيكا)، (سبوتنيك v)، (أسترازينيكا AZD1222)»، موضحة أن «ذلك يأتي في إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، التي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقاً للمعايير والمرجعيات الدولية، ضماناً لجودة وفاعلية وأمان المستحضرات الصيدلية».



وتلقت مصر حتى الآن شحنات لقاحي «سينوفارم» و«أسترازينيكا». وأكدت مصر في وقت سابق أنها «نجحت في التعاقد على 100 مليون جرعة من ضمنها 40 مليون جرعة تم التعاقد عليها خلال اتفاقية (الكوفاكس) بالتعاون مع الاتحاد الدولي للأمصال واللقاحات (جافي) سوف تصل إلى مصر على مدار العام الحالي». كما أعلنت القاهرة توقيع «اتفاقيتين لتصنيع اللقاح ونقل تكنولوجيا التصنيع مع شركة (سينوفاك) الصينية لبدء تصنيع 40 مليون جرعة سنوياً». ومنحت مصر أيضاً الموافقة للقاح «سبوتنيك» الروسي.



إلى ذلك، واصل منحنى إصابات «كوفيد - 19» الارتفاع في البلاد، وسجلت الإصابات «991 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، كما سجلت الوفيات 58 حالة جديدة». وبحسب إفادة لـ«الصحة المصرية» فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 223514 من ضمنهم 167900 حالات تم شفاؤها، و13107 حالات وفاة».



وحددت وزارة الصحة المصرية أكثر الأماكن التي ينتشر بها عدوى الفيروس. وقالت في منشور توعوي إن «أكثر الأماكن انتشاراً للفيروس هي المتاجر، والمولات، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، وقاعات الأفراح والمناسبات، وجميعها أماكن يفضل إن وجد المواطنون بها، أن يتبعوا إجراءات الاحتراز قدر الإمكان، لأنها فرصة لانتشار العدوى». وناشد المواطنين «ضرورة الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات».



يأتي هذا في وقت واصلت القوات المسلحة المصرية القيام بأعمال «التطهير والتعقيم للأماكن التي يرتادها الكثير من المواطنين بشكل يومي في رمضان، لتجنب ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس»، وذلك استكمالاً لدور القوات المسلحة في «مساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار (كورونا)». وبحسب بيان للمتحدث العسكري المصري، أمس، فإن «عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة، قاموا بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لعدد من المساجد الكبرى، التي تشهد إقبالاً من المصلين لأداء الشعائر خلال رمضان، حيث تم تطهير وتعقيم مسجد (الفتح) برمسيس، ومسجد (عمر مكرم) بالتحرير، ومسجد (السيدة زينب) بوسط القاهرة، ومسجد (النور) بالعباسية شرق العاصمة، ومسجدي (السيدة نفيسة والسيدة عائشة) جنوب القاهرة، ومسجد (الخازندار) بضاحية شبرا». وقال المتحدث العسكري إن «أعمال التعقيم شملت واجهات المساجد والأرضيات والحوائط، واستخدمت فيها المواد الكيميائية المطابقة للمواصفات القياسية بما يحقق أفضل النتائج».