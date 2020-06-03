مصر تعلن عن كشف بترولي جديد

أعلنت وزارة البترول المصرية اليوم تحقيق كشف بترولي جديد بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية.

تحقق الكشف بعد حفر البئر السالمية - 5 ووضعها على خريطة الإنتاج بمعدل 4100 برميل زيت خام و18 مليون قدم مكعب غاز يومياً، ويقع الكشف الجديد في طبقة الخريطة الجيولوجية على عمق 14400 قدم.

وسبق تحقيق كشف بترولي كبير في شهر ديسمبر 2019 في البئر الاستكشافي ASH-2 والذي تم وضعه على الإنتاج بمعدل 7 آلاف برميل من الزيت الخام، و 10 ملايين قدم مكعب غاز.